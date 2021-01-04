進擊的中國GDP！這些動力或引領飆9％（2021中國前瞻系列）

在全球新冠疫情進入新一輪高峰之際，中國以唯一保持經濟正增長的成績一枝獨秀，並罕有提前公布2021年兩會召開時間恢復疫情前常態，向外界傳遞對疫情和經濟恢復的決心。作為「雙循環」開局年，2021年預計將繼續復甦勢頭，GDP有望升至9%。

2021年是中國經濟的重要時間點，在國內國際環境百年變局之交，中國作出需求向內的重大轉向，同時亦是「十四五」起點，中央經濟工作會議部署2021年經濟工作時，較過往更兼顧中長期經濟發展。

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中國在延續「六穩（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）」、「六保（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保産業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）」底思維下，強調政策的連續性和可持續性，顯示2021年經濟的主要工作是疫後修復與跨周期轉換的平衡。

預計2021年宏觀政策 仍以穩為主

中原銀行首席經濟學家王軍表示，此次中央經濟工作會議提出2021年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性，表明宏觀政策不僅要逆週期調節，同時還要跨週期調節，預料這是考慮到近期信用債市場波動，令決策層更審慎考慮危機政策的退出方案，預計2021年宏觀政策依然以穩為主。

對於2021年經濟恢復水平，機構普遍共識認為，中國經濟在2020年初出現斷崖式下滑，因此2021年年初在低基數條件下快速反彈至15%左右，下半年逐漸回歸潛在增長水平，全年有望實現8%-10%的增長。

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中央經濟工作會議提出對2021年經濟的八大要求中，要求強化產業鏈供應鏈的自主可控能力。在經濟邏輯轉向「內循環」的要求下，貨幣與財政政策以「保持連續性和穩定性」要求呵護，在2020年受疫情影響較大的製造業投資2021年有望引領擴張，成為修復經濟的主要力量。

此外，今年中央政治局首次提出「需求側改革」，雖在經濟工作會議上改為「需求側管理」，但因應「雙循環」邏輯轉向，擴大內需將成為2021年的工作重點。平安證券首席經濟學家鐘正生表示，隨着2021年疫情影響進一步減弱，汽車、家電等大類消費在政策刺激下將有改善空間，預計2021年社會零售品消費將增長12.7%。

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本報駐北京記者：潘攀

（中國2021前瞻系列三之二：宏觀經濟篇）

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