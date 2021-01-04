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【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？

經濟脈搏 20:08 2021/01/04

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新冠疫情同時帶來機遇和危機。一方面，全球需求激增，中國出口得益，推動經濟復甦；另一方面，疫情導致全球航運不暢，中國出口商運輸成本增加，也難以獲得集裝箱。同時人民幣急升也壓縮了出口商的利潤空間。

無論從規模還是持續時間來看，這次航運大阻塞都是史無前例。

交貨物流需時長 費用高

據《華爾街日報》報道，任職於國企紡織品貿易部門的Chen Yang說，主要出口美國的業務經受住了疫情和中美貿易戰的考驗，但他預計2020年將出現虧損，部分原因是運輸成本急劇上升。

Yang表示，去年12月時，一個40英尺集裝箱運到南卡羅來納州查爾斯頓港花費約為7,500美元，而4月份只需2,700美元。他還必須至少提前20天訂艙，較平時的提前預定天數多出一倍以上。

在汕頭做玩具出口生意的Tony Chen稱，他的許多美國和歐洲客戶都要求他停止發貨，因物流成本太高，侵蝕了他們的利潤率。

人民幣持續升值 出口企業：若升至6.5企業就沒利潤了

人民幣漲不停 中國出口企業緊急結匯減損失

防疫措施降低了港口的效率，導致世界各地的交貨延誤和集裝箱滯留。數據顯示，11月份，全球只有半數承運人能按期交貨，而一年前這一比例為80%。

Chen說，最近幾周他已停止接受新訂單，因他無法保證何時能交貨。

海運集裝箱短缺 中國企業擴大產能

對於海運來說，集裝箱必不可少，但它正面臨短缺。據中國集裝箱工業協會，通常集裝箱返回中國的平均周轉時間為60天，12月份，這一周轉時間增加到100天。

中國商務部上月初表示，將支持集裝箱製造企業擴大產能，以緩解供應短缺問題。

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據悉，全球逾95%的航運集裝箱是中國製造。而全球第一大集裝箱生產商中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司去年11月份對投資者表示，該公司工廠的訂單已排到2021年3月底。

海運集裝箱的短缺迫使更多出口商使用空運，但這樣做成本更高。深圳一間電子煙生產商表示，2020年12月份的空運費用按年上漲了30%左右。

中國出口經濟復甦 會被阻礙嗎？

而且，人民幣的快速升值也在侵蝕中國貿易商的利潤率。

重重挑戰下，有公司表示，想在有需求的市場當地採購，以減輕物流方面的壓力，減少對中國出口的依賴。

雖然經濟學家們稱，航運問題並沒有破壞中國經濟的穩步復甦態勢，但此類問題對維持出口增長構成了挑戰，而出口增長是推動中國經濟復甦的動力。

雪櫃等大家電出口需求暴漲 廠商為何稱「訂單越多越虧」？

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衡量中國工廠活動情況的中國官方製造業採購經理人指數顯示，12月份增速有所放緩。新出口訂單這一分項指數為51.3，按月微幅回落，但仍處於擴張區間。

運營幹散貨船的Seastar Maritime Ltd.的商業總監Charles Du Cane說，解決這一切的真正辦法是處理好疫情和全球物流系統。

責任編輯：尹航

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