【新冠疫情】大連超級毒王1傳33 當地將隔離期延長至21日

▲ 大連超級毒王1傳33 當地將隔離期延長至21日

新冠肺炎疫情於內地延燒，近日遼寧省大連市本土病例數字持續攀升。其中便發現當地一起本土病例，通過一次參與家庭聚會時，造成在場11人全數感染病毒，其後更與多人接觸，釀33人大規模傳染悲劇。

針對本次當地大規模感染，大連市衛生健康委員會副主任趙連昨公布初步調查結果，判定感染源與5名碼頭工人在搬運俄羅斯籍貨輪上殘留病毒的貨品導致感染，其中一名工人便曾前往當地建築「金座商廈」，進而引發更多感染。

而在「金座商廈」相關病例中，一名金座商廈金姓業主曾參與11人家庭聚會，造成在場全數人集體染疫，其後又因與左鄰右舍密切接觸，截至2日和金姓病例相關的確診病例共計達33例。

在疫情爆發下，大連今宣布將隔離期延長至21日，如在居隔離期內人員擅自外出的，一經發現，該戶所有居家隔離人員將被送至隔離酒店實施集中隔離，並重新計算14+7的隔離時間，集中隔離產生的費用自理，同時該戶所在單元的全體住戶都將因為可能感染病毒而全部居家隔離14+7天。

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北京市委出記稱形勢依然嚴峻複雜

北京昨則新增2例本地新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者，其中1例確診病例為冷鮮肉售賣店員工。北京市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇今指出，雖疫情得到初步控制，但形勢依然嚴峻複雜。務必嚴格落實「四方責任」，堅持「外防輸入、內防反彈」不放鬆，全面消除風險隱患，科學精準有效抓好疫情防控工作。

河北省石家莊市為應對疫情，昨午宣布進入戰時狀態，要求嚴之又嚴狠抓落實，科學、精准、高效抓好各項防控工作，以最堅決最果斷措施打贏疫情防控殲滅戰，全力維護好人民群眾生命安全和身體健康。

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責任編輯：游昊雲