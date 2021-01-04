▲ 中歐投資協定真正意義：習給了拜登下馬威

中國搶在美國候任總統拜登（Joe Biden）本月稍後就職前，與歐盟宣布完成中歐投資協議談判，此舉頗有反擊美國圍堵、甚至搶佔時機向拜登施以「下馬威」的意味。紐約時報也分析指，中國在美國開啟拜登時代前，接連簽署RCEP、完成中歐投資協定談判，這將使拜登日後欲與盟國聯手遏制中國時，面臨更多的困難。

紐約時報以「習近平搶佔外交先機，美國遏制中國面臨困難」為題的分析報道指出，與盟國建立「統一戰線」是美國新一屆政府與中國競爭、遏制中國不斷成長的影響力的計劃重點。而中國顯然預見到了這項政策的潛在威脅。

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然而，中國國家主席習近平與德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ）等歐洲領導人日前達成中歐投資協定談判，形同是對特朗普政府努力孤立中共政府政策的反擊。

專家：中國的成功不在貿易 而在外交

榮鼎諮詢（Rhodium Group）中國問題專家巴金（Noah Barkin）形容，完成中歐投資協定談判，是中國「奪取的地緣政治勝利」。事實上，協定本身只讓中企贏得有限的機會，中國真正的成功是外交上的。

巴金認為，中國領導人擔心出現一個反對中國的「跨大西洋多國戰線」，因此願意做出得到歐洲人支持的戰術性讓步，「他們在這件事上很聰明」。

他說，中國過去一年加強了對經濟的控制，加大了國有企業的作用，推出了新的「自力更生」政策，這是習近平已經制定的政策方向。如果外界認為中國會在這些方面讓步、以及中歐投資協定會改變這個方向，這是無知的。

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報道指出，中國只在書面上，同意放寬對歐洲企業在中國經營的諸多限制，向歐洲銀行開放中國市場，並遵守有關強制勞動的國際標準。問題是，這些承諾能否兌現；同時，在這項協定中，中國僅需做出適度讓步，就消弭了歐洲對中國人權問題的施壓。

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報道認為，習近平的策略是，藉上述這些外交及經貿攻勢，讓中國處於「不可或缺的全球領導者」地位。而這也顯示了，中國的經濟實力及復甦，讓習近平掌握了砝碼，也帶來了外交機會，且他已抓住了這個機會。

最終結果，是習近平用上述的方法，削弱拜登（Joe Biden）的影響力。

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責任編輯：鄧國強

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