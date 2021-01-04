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國產航母研製一哥竟是大老虎  胡問鳴涉權錢色交易（組圖）

國情動向 20:08 2021/01/04

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國產航母研製一哥竟是大老虎  胡問鳴涉權錢色交易

中央新年打老虎！中共中央紀委國家監委網站周一（4日）發布的消息，原中國船舶重工集團公司董事長胡問鳴嚴重違紀違法，涉落實中央重大決策部署不力，搞權色、錢色交易等問題，決定給予胡問鳴開除黨籍處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。值得注意是，胡問鳴曾是首艘國產航母－－山東艦研製的總指揮。

中紀委國家監委指出，胡問鳴喪失信仰，落實中共中央重大決策部署不力，政績觀扭曲，嚴重偏離企業經營主責主業；大搞迷信活動，對抗組織審查；違反中共中央八項規定精神，違規打高爾夫球、出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品、禮金，安排下屬單位支付應由其個人支付的費用。

中紀委還指控胡問鳴的各種瀆職：

  • 不按規定報吿個人有關事項，在幹部錄用晉升中為他人謀取利益
  • 縱容默許家屬在私營企業掛名取酬、利用其職務影響謀取利益，違規購買住房、佔用公家車，搞權色、錢色交易；
  • 違規安排下屬企業投資股票，造成國有資產重大損失風險；
  • 公權私用，在工程承攬、業務合作、資產收購等方面利用職務上的便利為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物；
  • 徇私舞弊，濫用職權，造成國有公司資產重大損失

中紀委國家監委指，胡問鳴嚴重違反多項中共紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，應予嚴肅處理，決定給予胡問鳴開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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首艘國產航母研製總指揮 前中船重工董事長胡問鳴受查

官洩中國研製彈射航母 效果圖首曝光

資料顯示，胡問鳴出生於1957年，曾先後在中國航空工業集團、中國兵器工業集團、中國船舶工業集團、中國船舶重工集團任職，去年8月從中國船舶重工集團公司董事長、黨組書記位置上退休。他還是中共第十八屆中紀委委員。

胡問鳴參與過海陸空三軍裝備建造

有分析指，胡問鳴的履歷反映出，他曾是中國軍工業舉足輕重的專才，其中國船舶重工集團公司、中航工業、中國兵器、中國船舶工業集團公司的工作經驗，意味他參與過海陸空三軍裝備建造；包括首艘國產航母、殲10戰機、國產大飛機C919等。

其中，2017年4月26日，中國第一艘自行研製航母正式下水，同年8月，央視在介紹最新進展時披露稱，該自製航母的研製總指揮是胡問鳴，胡全程參與了中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母的建造。

2020年5月12日，中紀委宣布對胡問鳴進行紀律審查和監察調查。

責任編輯：鄧國強

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