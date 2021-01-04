習近平下令解放軍新年開訓：全時待戰、隨時能戰

央視報道稱，國家主席、中央軍委主席習近平今日簽署「中央軍委2021年1號命令」，向解放軍發布「開訓動員令」，要求全軍「備戰打仗」，確保「全時待戰、隨時能戰」。

指要提高訓練實戰化水平和打贏能力

習近平在動員令中指，解放軍要深入推進軍事訓練轉型，構建新型軍事訓練體系，提高訓練實戰化水平和打贏能力。

習近平並透過動員令要求，要堅持「以戰領訓、以訓促戰」，加強戰爭和作戰問題研究，加強實案化對抗性訓練，加強應急應戰專攻精練，加強軍事鬥爭一線練兵，實現作戰和訓練一體化，確保「全時待戰、隨時能戰」。

動員令提到，解放軍訓練要突出聯合指揮訓練，突出跨領域跨軍兵種聯合專項訓練，突出軍地聯合訓練，加速提升一體化聯合作戰能力。

動員令還要求，強化「科技是核心戰鬥力」思想，加強現代科技、特別是軍事高技術知識學習，加強新裝備新力量新領域訓練和融入作戰體系訓練，加強模擬化、網絡化、對抗性手段建設，探索「科技+」、「網絡+」等訓練方法，提高訓練科技含量。

動員令最後強調，解放軍全軍要發揚「一不怕苦、二不怕死戰鬥精神」，磨礪戰鬥意志，錘煉過硬本領，完成新時代使命任務，以迎接中國共產黨成立100周年。

另外，對於美方審議通過包含多項涉華條款的2021財年國防授權法案，以及美國總統特朗普簽署2021財年綜合撥款法案，中國國防部表示，上述法案粗暴干涉中國內政，違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定、嚴重損害中國主權、安全、發展利益，中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。中方敦促美方立即停止干涉中國內政，不得實施法案中有關涉華條款。

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責任編輯：蒯宇澄

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