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李娜退出中國國籍 中國領事館這樣回應

社會熱點 10:02 2021/01/05

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李娜退出中國國籍 中國領事館這樣回應

「李娜退出中國國籍」近日成為網絡熱搜話題，網上更流傳一份據稱是中國領事館證明，指李娜已退出中國國籍。中國駐南韓釜山總領事館則發表聲明，稱網上流傳證明申請人，與中國網球運動員李娜同名，該證明遭人盜用於網上炒作。

微博流傳領事證明顯示，「李娜」於2020年12月24日提出退出中國國籍的要求，而根據《中華人民共和國國籍法》第9條規定，定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍。文件寫明，當李娜取得外國國籍時，即自動喪失中國國籍。

該領事證明由中國駐釜山總領事館簽發，日期同樣為去年12月24日，結果這在新年成為了中國網絡熱話。

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中國駐釜山總領事館周一（4日）發表聲明，表示經查證後，該申請人「李娜」證件使用姓名，與知名運動員相同，前者已在南韓結婚定居多年。

聲明又稱，領事館和申請人聯繫核實了，該領事證明圖片被盜用後上傳到微博炒作。領事館對別有用心人員非法盜用個人法律文件，並在網上傳播炒作的行徑予以譴責，並鄭重提醒領區中國公民務必保護好個人法律文件，防止隱私信息洩露可能帶來的風險。

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李娜是中國退役女子職業網球手，2011年曾奪法國網球公開賽女單冠軍，2014年曾贏得澳洲網球公開賽女單冠軍，是首位拿下網球大滿貫冠軍的亞洲女子球手，並曾獲兩次澳網女單亞軍。

資料顯示，李娜是籍貫和居住地為湖北武漢。她2014年退役，其後兩年先後誕下女兒和兒子。李娜今年2月底滿39歲。

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責任編輯：連兆鋒

網絡熱話 運動員 李娜 網球 中國 南韓 釜山 中國領事館 澳洲網球公開賽 運動

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