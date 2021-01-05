日本擬全面鎖國抗疫  大陸台灣客統統不准入境

新冠肺炎日本疫情再度升溫，加上外國變種病毒疫情湧動，東京都地區最快本周宣布第二度進入緊急狀態。朝日新聞報道，日本政府有意收緊鎖國政策，將暫停目前仍維持開放的與中國大陸、台灣、和南韓等11地的商務人士往來。

日本政府為防止新冠疫情擴大，12月26日宣布對全球暫停放寬邊境管制，但仍與包括中國大陸及台灣、韓國等11國家或地區保持商務相關人士等的往來。

不過，如果外國發現新變種病毒株市區感染，就暫停這個國家的外籍人士新申請入境。

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朝日新聞報道，首相菅義偉周一（4日）上午在記者會上說，如果對方國發現新變種病毒株，立即暫停該國外籍人士新申請入境。但這項發言遭到日本朝野政黨批評，政府因此改變方針，不管對方國是否發現新變種病毒株，考慮全面禁止外籍人士申請入境。

日本政府正研議全面禁止外籍人士申請入境的期間，至少是在「緊急事態宣言」實施期將全面暫停外籍人士新申請入境。

日本政府快則本月7日發布緊急事態宣言。

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日本政府原本採取鬆綁入境措施，針對中國大陸及台灣、韓國、越南、新加坡、泰國等11國家或地區因出差等目的商務旅客、留學生、技能實習生（研習生）等在符合一定條件下允許入境。

日本政府力爭今年夏天主辦東京奧運，因此採取階段性鬆綁入境措施，但為了防疫，除了擁有居留資格的外籍人士再入境外，將暫停一連串的鬆綁措施。針對有必要做人道考量的特殊狀況的外籍人士入境，將持續以特例方式准予入境。

責任編輯：鄧國強

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