  • 19°C
香港時間 : 2021105日 (二) 10:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本擬全面鎖國抗疫  大陸台灣客統統不准入境

社會熱點 10:05 2021/01/05

分享：

新冠肺炎日本疫情再度升溫，加上外國變種病毒疫情湧動，東京都地區最快本周宣布第二度進入緊急狀態。朝日新聞報道，日本政府有意收緊鎖國政策，將暫停目前仍維持開放的與中國大陸、台灣、和南韓等11地的商務人士往來。

日本政府為防止新冠疫情擴大，12月26日宣布對全球暫停放寬邊境管制，但仍與包括中國大陸及台灣、韓國等11國家或地區保持商務相關人士等的往來。

不過，如果外國發現新變種病毒株市區感染，就暫停這個國家的外籍人士新申請入境。

大連超級毒王1傳33 當地將隔離期延長至21日

各省市陸續接種疫苗  18家企業生產保供應

    點擊圖片放大
    +5
    +4

朝日新聞報道，首相菅義偉周一（4日）上午在記者會上說，如果對方國發現新變種病毒株，立即暫停該國外籍人士新申請入境。但這項發言遭到日本朝野政黨批評，政府因此改變方針，不管對方國是否發現新變種病毒株，考慮全面禁止外籍人士申請入境。

日本政府正研議全面禁止外籍人士申請入境的期間，至少是在「緊急事態宣言」實施期將全面暫停外籍人士新申請入境。

日本政府快則本月7日發布緊急事態宣言。

張文宏稱如一半人接種　全球疫情六七月現轉捩點

國藥疫苗獲內地批准有條件上市 全民免費接種

日本政府原本採取鬆綁入境措施，針對中國大陸及台灣、韓國、越南、新加坡、泰國等11國家或地區因出差等目的商務旅客、留學生、技能實習生（研習生）等在符合一定條件下允許入境。

日本政府力爭今年夏天主辦東京奧運，因此採取階段性鬆綁入境措施，但為了防疫，除了擁有居留資格的外籍人士再入境外，將暫停一連串的鬆綁措施。針對有必要做人道考量的特殊狀況的外籍人士入境，將持續以特例方式准予入境。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
2021/01/04
【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
【新冠疫情】大連超級毒王1傳33 當地將隔離期延長至21日
2021/01/04
【新冠疫情】大連超級毒王1傳33 當地將隔離期延長至21日
【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？
今日
【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？
【新冠疫苗】各省市陸續接種疫苗 18家企業生產保供應
今日
【新冠疫苗】各省市陸續接種疫苗 18家企業生產保供應
新冠疫苗北京全速打 220接種點2天已打7萬劑
今日
新冠疫苗北京全速打 220接種點2天已打7萬劑
傳染病 經濟 疫情 政治 菅義偉 越南 泰國 新加坡 台灣 南韓

上一篇文章

【新冠肺炎】大連母服中藥後母乳餵嬰齊康復 網民：有科學依據嗎？

下一篇文章

李娜退出中國國籍 中國領事館這樣回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
【新冠疫苗】中國疫苗受歡迎走私到日本？大使這樣回應
【新冠疫苗】中國疫苗受歡迎走私到日本？大使這樣回應
成龍一跛一跛表情痛苦 內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）
成龍一跛一跛表情痛苦 內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）
中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南
中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南
王丹美國確診新冠肺炎 他這樣形容病情
王丹美國確診新冠肺炎 他這樣形容病情
女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死 終年僅25歲（組圖）
女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死 終年僅25歲（組圖）