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【新冠肺炎】大連母服中藥後母乳餵嬰齊康復 網民：有科學依據嗎？

社會熱點 10:14 2021/01/05

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據央視周一（4日）報道，遼寧大連近期爆發的這波疫情中，金普新區一對年輕父母和3個月大的女嬰確診感染新冠肺炎後，經過專家們研究，採取了「母親服用中藥，並用母乳餵養女嬰」的治療方案。其後，母女兩人核酸檢測都轉為陰性。

報道指，這一家三口確診當晚被轉送至大連市第六人民醫院，因為孩子太小，無法對其像成人一樣進行醫治，於是專家們經過研究，就想出了一個特別的方法——母親吃中藥，母乳喂養嬰兒，沒想到還真的奏效了。

報道指出，在住院不久後，女嬰就退燒了。元旦期間，專家組醫生為女嬰和她的媽媽又進行了一次全面檢查。檢查結果顯示，女嬰和她的媽媽體內都已經形成抗體，兩人核酸檢測首次轉為陰性。

大連母親服中藥後以母乳餵嬰　母嬰核酸檢測皆轉為陰性

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報道發布後，不少網民感歎母愛的偉大，也有母親在微博現身說法，稱自己也曾在嬰兒生病時這樣做，而嬰兒病情真的得到改善。不過也有人質疑背後的原理是甚麼，認為中藥經過母親的人體代謝後，母乳應該不會具有藥效，懷疑是母乳將母親的抗體帶給了女嬰。

網民說：「真的要感謝中藥，我兩次懷孕期間感冒咳嗽都是去中醫院拿的中藥吃，藥效很好也不傷害到胎兒。」「不是想黑，但有科學依據嗎？中藥進入體內不要代謝啊，能進入到嬰兒體內？」

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責任編輯：游昊雲

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