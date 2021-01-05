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新冠疫苗每支都有身份證 央視揭秘國藥生產基地

國情動向 11:29 2021/01/05

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新冠疫苗每支都有身份證 央視揭秘國藥疫苗生產基地

中國內地新年開始大規模接種新冠肺炎疫苗，其中中國國藥集團滅活新冠疫苗，早前獲國家藥監局批准上市。央視新聞採訪了中國生物北京生物製品研究所，新冠病毒疫苗生產基地，揭秘國藥新冠疫苗生產過程。每一支新冠疫苗，都有獨特的電子身份證。

央視採訪隊到達了國藥疫苗分裝和包裝車間，這是疫苗生產環節裡面的最後一道工序。車間裏可以看到疫苗包裝過程中，燈檢、貼簽、裝盒、賦碼等幾個關鍵步驟。

在全自動預灌封包裝線，灌裝好的疫苗首先要經過燈檢。這是利用高速攝像機代替人眼，觀察是否存在含有顆粒、異物、玻璃渣，以及灌裝量有瑕疵的產品，並予以剔除。燈檢機自動化程度高、速度快、準確度高，會將不合格的產品逐一挑出，剔除率在2%至3%左右。

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新冠疫苗北京全速打 220接種點2天已打7萬劑

通過燈檢的疫苗會被貼上標籤，並安裝注射器推桿。標籤上標註著產品名稱、生產日期、編號等信息。與傳統的西林瓶包裝相比，該條流水線上生產的預灌封型疫苗更加方便。醫護人員拿到疫苗即可直接注射，無需再將疫苗抽入注射器中。

接下來，疫苗進入裝盒工序。每支疫苗配有一張說明書，裝盒完成後將進行在線稱重。一旦發現重量不對，比如缺少說明書或推桿，都會被剔除，為疫苗安全再添一層保障。

各省市陸續接種疫苗 18家企業生產保供應

3級電子身份證 每支每批都有號碼

最後的工序是賦碼。國藥集團中國生物董事長楊曉明介紹，監管碼相當於疫苗的「電子身份證」，號碼共分為3級：每支疫苗單獨賦碼、每10支疫苗組成的中包裝賦碼、包含多個中包裝的大包裝再賦碼。

通過監管碼，可以查詢到疫苗生產、入庫、保存、發貨、運輸等過程是否符合標準，並追踪到接受注射的人。

中國疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南

年產10億劑以上 2至8度環境保存

國家衛健委早前表示，中國新冠疫苗會為內地全民免費提供。對於新冠疫苗需求巨大，楊曉明稱，國藥集團已針對全國乃至全球的疫苗需求增加了生產線，疫苗生產車間年產能預計達10億劑以上。

經過層層工序，包裝完成後的疫苗會送入攝氏2至8度之間的冷庫中保存。國藥疫苗運輸過程中，只要保證冷鏈條件達到2至8度即可。楊曉明稱，冷鏈運輸車有自動化的溫度監控系統，從出發到接種點，可24小時監控疫苗在運輸過程中的保存條件。一旦車內溫度不達標，系統會立即發出警報。

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責任編輯：連兆鋒

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