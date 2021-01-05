【新冠疫情】內地昨增33宗確診　石家莊有村莊成唯一高風險區

▲ 內地昨增33宗確診 石家莊有村莊成唯一高風險區

中國4日新增33例新冠肺炎確診，其中17例為本土，分布在河北、遼寧、北京，其中，河北病例增加至14例，共4個村或社區被列為中風險。此外，4日內地新增無症狀感染者37例，境外移入佔6例。當日轉為確診病例5例。由5日起，石家莊市槁城區增村鎮小果莊村調整為高風險地區，為內地唯一高風險地區。

國家衛健委上午在官網通報，4日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例33例，其中境外移入病例16例，包括上海6例，廣東4例，天津1例，遼寧1例，江蘇1例，福建1例，河南1例，四川1例；本土病例17例，分別為河北14例，遼寧2例，北京1例。

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值得注意，在河北的確診病例中，石家莊市新增新冠肺炎確診病例11例。當局已對所有追蹤到的密切接觸者已全部采取隔離醫學觀察，各項疫情防控措施有序進行。

石家莊昨新增確診病例11例

根據國務院應對新冠肺炎聯防聯控機制關於科學劃分、精準防控等工作要求，自2021年1月5日起，將石家莊市槁城區增村鎮小果莊村調整為高風險地區，為目前內地唯一一個高風險地區。石家莊市槁城區增村鎮劉家佐村、邢台市南宮市天地名城小區、邢台市南宮市天一合院小區則為中風險地區。

涿鹿縣應對新冠疫情工作領導小組辦公室4日則發通告稱，當前境外疫情加速蔓延，多國出現變異病毒，國內多地出現本土確診病例。近日，石家莊、邢台也相繼出現新增本土病例，特別是隨着春節的臨近，人員流動和聚集增加，疫情傳播風險加大，防控形勢複雜嚴峻。面對疫情，我們要時刻保持警惕、警醒和緊張，全面進入戰時狀態。

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責任編輯：游昊雲

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