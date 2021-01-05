  • 21°C
香港時間 : 2021105日 (二) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】內地昨增33宗確診　石家莊有村莊成唯一高風險區

社會熱點 12:54 2021/01/05

分享：

內地昨增33宗確診　石家莊有村莊成唯一高風險區

中國4日新增33例新冠肺炎確診，其中17例為本土，分布在河北、遼寧、北京，其中，河北病例增加至14例，共4個村或社區被列為中風險。此外，4日內地新增無症狀感染者37例，境外移入佔6例。當日轉為確診病例5例。由5日起，石家莊市槁城區增村鎮小果莊村調整為高風險地區，為內地唯一高風險地區。

國家衛健委上午在官網通報，4日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例33例，其中境外移入病例16例，包括上海6例，廣東4例，天津1例，遼寧1例，江蘇1例，福建1例，河南1例，四川1例；本土病例17例，分別為河北14例，遼寧2例，北京1例。

【新冠肺炎】大連母服中藥後母乳餵嬰齊康復 網民：有科學依據嗎？

【新冠疫情】大連超級毒王1傳33 當地將隔離期延長至21日

值得注意，在河北的確診病例中，石家莊市新增新冠肺炎確診病例11例。當局已對所有追蹤到的密切接觸者已全部采取隔離醫學觀察，各項疫情防控措施有序進行。

石家莊昨新增確診病例11例

根據國務院應對新冠肺炎聯防聯控機制關於科學劃分、精準防控等工作要求，自2021年1月5日起，將石家莊市槁城區增村鎮小果莊村調整為高風險地區，為目前內地唯一一個高風險地區。石家莊市槁城區增村鎮劉家佐村、邢台市南宮市天地名城小區、邢台市南宮市天一合院小區則為中風險地區。

涿鹿縣應對新冠疫情工作領導小組辦公室4日則發通告稱，當前境外疫情加速蔓延，多國出現變異病毒，國內多地出現本土確診病例。近日，石家莊、邢台也相繼出現新增本土病例，特別是隨着春節的臨近，人員流動和聚集增加，疫情傳播風險加大，防控形勢複雜嚴峻。面對疫情，我們要時刻保持警惕、警醒和緊張，全面進入戰時狀態。

【新冠肺炎】汽車零件包裝檢陽性 吳尊友指污染量低難播毒

【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗

【新冠肺炎】沉迷看色情片致上班萎靡不振　黑龍江官防控不力被查

【新冠肺炎】鍾南山：冬季內地不會大爆發　元旦春節無需禁出行

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新冠肺炎】汽車零件包裝檢陽性 吳尊友指污染量低難播毒
2021/01/04
【新冠肺炎】汽車零件包裝檢陽性 吳尊友指污染量低難播毒
【新冠疫情】大連超級毒王1傳33 當地將隔離期延長至21日
今日
【新冠疫情】大連超級毒王1傳33 當地將隔離期延長至21日
【新冠肺炎】大連母服中藥後母乳餵嬰齊康復 網民：有科學依據嗎？
今日
【新冠肺炎】大連母服中藥後母乳餵嬰齊康復 網民：有科學依據嗎？
新冠疫苗每支都有身份證 央視揭秘國藥生產基地
今日
新冠疫苗每支都有身份證 央視揭秘國藥生產基地
經濟 疫情 天津 中國 北京 遼寧 上海 新冠肺炎 肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【新冠肺炎】大連母服中藥後母乳餵嬰齊康復 網民：有科學依據嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】中國疫苗受歡迎走私到日本？大使這樣回應
【新冠疫苗】中國疫苗受歡迎走私到日本？大使這樣回應
女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死 終年僅25歲（組圖）
女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死 終年僅25歲（組圖）
新冠疫苗北京全速打 220接種點2天已打7萬劑
新冠疫苗北京全速打 220接種點2天已打7萬劑
成龍一跛一跛表情痛苦 內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）
成龍一跛一跛表情痛苦 內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）
【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南
中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南