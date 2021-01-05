2021智能手機市場大洗牌 華為料跌落第七 小米晉身三甲

▲ 機會預料華為在智能手機市場的市佔率將進一步收縮

華為在高端芯片上陷入斷供危機，各大手機廠均加緊佈局，試圖瓜分前者的市場。市研機構集邦科技（TrendForce）報告指，華為在出售榮耀兼受美國製裁的影響下，今年全球智能手機市場的排名將由第3位跌至第7位；小米有望晉身三甲，緊隨三星和蘋果之後。

華為出售榮耀，或難奪回昔日市佔

報告指，2020智能手機市場受到疫情衝擊，全年生產總量或僅12.5億部，按年減11%，為歷年來最大衰退幅度。全球前6大品牌排名依序為三星、蘋果、華為、小米、OPPO及Vivo；與2019年度相較，最大的差異點發生在華為市佔的變化。今年初起榮耀將正式自華為拆分而出，若後續華為禁令解除，則將與新榮耀同列競爭關係，屆時華為將難以回到昔日的市佔規模。

展望2021年，全球智能手機產業可望隨著日趨穩定的生活型態而回溫，透過週期性的換機需求，以及新興市場的需求支撐，預估全年生產總量將成長至13.6億部，按年回升9%。華為受美國禁令與出售榮耀事件影響，排名估計將跌至第7名。基於現況估計，2021年全球前6席次依序為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo，以及深圳傳音（Transsion），上述6個品牌將涵蓋全球近八成市佔。

另外，2021年市場將持續圍繞5G話題，隨著各國陸續恢復5G建設，行動處理器大廠也相繼推出中低階5G晶片，預估全球5G智能手機生產總量約5億部，滲透率將快速提升至37%。

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專家：短期內難出現「第二個華為」

內地諾為諮詢的CEO李睿指出，短期內沒有任何國產品牌能成為「第二個華為」，它們至少還要相互競爭2至3年，「高端市場有兩種形態，一種是整體都是高端機，比如蘋果；另一種則是高端產品的份額超過整體的30%，比如華為和三星。其他國產手機廠商赶超還需要時間。」他指衝擊高端市場關鍵在於提升品牌，品牌培育期往往要很長的時間，要企業踏踏實實做好產品。

過去，低端手機雖然有效擴大了市場需求，但一直都是價格戰的紅海，廠商賺的利潤極低。4000元人民幣以上的價位段，則是業界廠商們集中衝刺的高端「黃金市場」，它不僅意味著更多的利潤，還可以提高手機廠商的品牌形象。不過，該價位段也是最不容易滲透的區間，因為這要求手機品牌擁有足夠的能力去支撐其產品的價格。要想在高端市場獲得一席之地，技術自研顯得尤為關鍵。

此前華為也投入了5年左右的時間，才登頂國內高端賽道，除了產品方面的競爭，更需要長期的投入、技術和品牌的積累。加大研發力度，已成為接下來手機廠商們較量的籌碼。然而，目前無論是對小米、OPPO、vivo等，都是一個很好的機會。

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責任編輯：陳建錫

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