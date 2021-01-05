美國天眼崩塌後  美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）

▲ 美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前

中美科技戰打得白熱化之際，美國阿雷西博（Arecibo）大型射電望遠鏡上月意外崩塌，讓中國位於貴州的FAST射電望遠鏡成爲了全球唯一的「天眼」。美國媒體記者近日首度獲准參觀貴州天眼，發現中國至少在一方面的技術原來超越了美國，包括可防「美式崩塌」重演。

「天眼」是指可接收天體射電波的巨大儀式，可用於觀測天體、甚至搜索是否有外星生物發出電波訊號。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）12月底，獲得獨家許可，成爲唯一一家允許進入貴州天眼進行拍攝的美國媒體。

內地觀察者網報道，CBS記者英若明（Ramy Inocencio）在這次採訪中，感歎道說，「天眼的核心裝備饋源艙，是真正的『掌上明珠（the apple of this cosmic eye）』」。

美媒讚中國天眼饋源艙是掌上明珠

CBS去年12月24日發布了這則視頻新聞，簡介中形容「這架被稱爲『天堂之眼』的巨型望遠鏡，跨度超過了五個足球場」。

視頻開頭，主持人提到了阿雷西博望遠鏡的倒塌，並聯繫到中國天眼，「本月（去年12月）早些時候，世界第二大射電望遠鏡，曾在007電影《金眼睛（GoldenEye）》和科幻電影《超時空接觸（Contact）》中出現的阿雷西博倒塌，科學家們備受打擊」。

嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了

「中國天眼」料9月啟動外星文明搜索 霍金生前曾這樣警告

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

隨後，畫面轉進至前往中國天眼參觀的CBS亞洲記者英若明。他說，「天眼，在漢語裏的意思是『天堂之眼』。工程師們在一年多的時間裏，放置了超過4000片鋁板建造了這一望遠鏡，來定位宇宙中神秘的快速射電爆發，搜尋地外生命」。

中國天眼FAST運營和發展中心主任王啓明向CBS說，「我們（望遠鏡）的靈敏度全球最高」。

饋源艙平台重量 只是美國3%

接著CBS的報道發現，中國天眼有兩方面的特點，其中饋源艙超輕型，技術或超越了美國已崩塌的Arecibo射電望遠鏡。

其一是「天眼」的核心裝備——饋源艙平台的重量僅有30噸，只使用輕型支撐系統便可，相反，美國Arecibo的饋源平台有近千噸重。值得注意的是，Arecibo上月崩塌，起因就是3條支撐饋源平台的鋼纜先後全部斷裂。

其二是電磁波寧靜保護區。英若明指，「在這裏，我還發現了一件很有趣的事，天眼方圓5公里之內都被劃爲『電磁波寧靜保護區』，因爲科學家們希望接收到的是數百萬光年之外的電磁波，而不是附近路人的手機信號」。

美國天眼崩塌 起因疑是饋源艙平台不勝負荷

由於FAST觀測的是來自宇宙中遙遠天體的微弱電磁信號，因此要求台址電磁干擾極低，爲實現科學觀測目標、減少常規強幹擾源，保護FAST周邊良好的電波環境。

國之重器「天眼」望遠鏡被註冊成香煙 控煙協會籲嚴打

「中國天眼」首次發現2顆新脈衝星 距地球1.6萬光年

視頻末尾播再次播放了一段阿雷西博望遠鏡倒塌的畫面，英若明旁白中說道，「幾周前，位於波多黎各的阿雷西博望遠鏡倒塌之後，中國天眼望遠鏡現在對全世界的重要性更高了」。

另外，中科院國家天文台宣布，中國天眼將於今年4月1日正式對全球科學界開放，徵集來自全球科學家的觀測申請。

美國天眼Arecibo上月崩塌：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

美媒報導中國貴州天眼：

中國貴州天眼建造過程：

▲ 中國天眼建造過程。

美國天眼饋源倉倒塌過程：

▲ 美國天眼Arecibo饋源倉塌下過程。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁