中國啟動「豬芯片」工程 破中國糧食「種源死穴」

中央經濟工作會議敲定八個任務，包括解決好種子問題。分析指，這不單是糧食的「種子」，而是更廣泛意義的「種子」；以肉類來說，中國的種豬長期依賴進口，這無疑增加中國糧食供應風險。為突破這一瓶頸問題，湖北將建立國內首個高端種豬選育示範基地，打破發達國家的壟斷，措施包括利用複製技術（內地稱克隆，Clone），搶救性保護一批地方豬種種質資源；快速培育優良種豬新品種。

中國在優質豬種源上力爭自力更生、保障糧食安全，戰略意義與高新科技產業推動芯片國產化，有異苗同工之處。

種豬是豬中芯片 中國生豬業要自強

據內媒，種豬素有「豬芯片」之稱，種豬選育處在生豬養殖金字塔體系的頂端。

湖北省農科院與湖北勁豹雄豬基因科技有限公司將聯合共建國內首個高端種豬選育示範基地，利用複製技術，搶救性保護一批珍貴、瀕危的地方豬種種質資源；同時，開展種豬改良育種研究，快速培育、擴繁優良種豬新品種，打破发達國家對頂級種豬市場的壟斷，破解中國生豬產業「卡脖子」（掐頸）的難題。

值得注意是，中國是全球最大的豬肉生產國和消費國，但在上遊養殖環節，至今沒有培育出具有強大競爭力的種豬品種。相較於花費高成本、長時間繁育本土種豬，養殖企業更願意直接引進國外種豬，快速獲得經濟效益。

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非洲豬瘟发生後，生豬調運和種源交流受到制約，對生豬養殖帶來一定影響。自主選育優質種豬，擺脫對進口種豬依賴，成為國內生豬業「自立自強」必須突破的關口。

從技術層面來看，複製技術可以大量複製優良種豬個體，加快豬的遺傳改良進展。湖北省農科院畜牧所華再東博士介紹，團隊將採用複製技術結合成熟的繁殖生物技術，對具有肉質好、產肉量高等優點的種豬個體進行複製和擴群，力爭5年內打造全球領先的種豬複製技術體系，培育屬於中國的自主品種。

責任編輯：尹航

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