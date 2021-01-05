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美國對華諜報戰受挫 CIA特工或已被掌握位置？

國情動向 12:55 2021/01/05

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美國《外交》（Foreign Affairs）雜誌最新一期披露，2013年美國中情局在對華諜報方面開始被迫採取新模式。此前安插在非洲和歐洲國家駐華代表處從事民間業務的中情局（CIA）人員，接連被中國安全部門察覺，不少CIA人員入境中國後會被跟蹤，不得不放棄原先設定的任務。有前情報人員透露，現時在北京已很難找到線人，CIA正在把目標轉向中國在海外利益較多的地方。

文章指，CIA最初懷疑是內部洩密，但現在的最新結論是大數據所導致。中國有關部門通過各種方式搜集龐大資料並進行分析，綜合研判識別出中情局人員的身份。大數據是中美全球競爭的一個重要組成部分，而中國已將這一途徑轉化為新武器。

與此同時，中國反腐力度增大，也成為美國中情局在華線人失效的重要因素。過往中國社會中存在不少腐敗現象，CIA曾大把出錢扶持線人繼續爬上高職位。但自中國加大反腐力度後，很多違法違紀官員被處分和撤職，其中也包括CIA的線人。

令美國更不安的是，2012年美國人事管理局（OPM）曾發生了大規模資料外洩事件，包括2,150萬美國政府現任、前任公務員及其配偶的個人情報，有健康狀態、居住地、僱用狀況、指紋、金融資訊等，其中就包括美國中情局人員的相關資訊。部分CIA人員正陷入憂慮，感覺此前在華積累的諜報成果可能毀於一旦，因為誰也不知道自己隱藏的位置是否已被掌握，甚至與線人接觸也可能被追蹤。

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責任編輯：陳建錫

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