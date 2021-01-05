【中國樓市】去年百城樓價累漲3.46% 東莞、杭州幅度最大

▲ 中指院展望內地樓市穩中上漲

中指研究院指4日公布，去年百城新建住宅價格累計上漲3.46%，漲幅按年擴大0.12個百分點，東莞以9.5%的漲幅居於首位，隨後是杭州和西安。但綜合來看，去年百城樓價漲幅仍處近幾年同期低位，反映國內主要城市房地產市場整體運行平穩。

該院數事業部研究副總監陳文靜表示，自2017年開始，百城樓價結束此前的雙位數增長（2016年為18.72%），漲幅持續收窄，2019年及去年樓價平均漲幅維持在3％至4%之間，而「分化」仍是去年房地產行業的主要特徵。東莞、杭州、西安、銀川、成都為新樓累計漲幅最大的5個城市，與之相對，衡水、洛陽、桂林、菏澤等城市在樓價跌幅方面居前。

從區域來看，長三角城市群樓價熱度最高，去年長三角城市群新樓價格累計上漲5.22%，漲幅最高，京津冀新樓價格漲幅較低，為1.4%。百城新建住宅累計漲幅排名前20位的城市中，長三角城市佔了11席，除杭州外，無錫、嘉興等樓價漲幅也較高。

展望後市，中指院認為，在中央堅持「房住不炒」的樓市政策定位下，全面落實房地產長效機制，完善政策協同、調控聯動、監測預警、輿情引導、市場監管等機制，保持房地產市場平穩運行，樓價將保持穩中小幅上漲的趨勢。

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責任編輯：陳建錫

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