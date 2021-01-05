  • 22°C
香港時間 : 2021105日 (二) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】去年百城樓價累漲3.46% 東莞、杭州幅度最大

經濟脈搏 13:50 2021/01/05

分享：

中指院展望內地樓市穩中上漲

中指研究院指4日公布，去年百城新建住宅價格累計上漲3.46%，漲幅按年擴大0.12個百分點，東莞以9.5%的漲幅居於首位，隨後是杭州和西安。但綜合來看，去年百城樓價漲幅仍處近幾年同期低位，反映國內主要城市房地產市場整體運行平穩。

該院數事業部研究副總監陳文靜表示，自2017年開始，百城樓價結束此前的雙位數增長（2016年為18.72%），漲幅持續收窄，2019年及去年樓價平均漲幅維持在3％至4%之間，而「分化」仍是去年房地產行業的主要特徵。東莞、杭州、西安、銀川、成都為新樓累計漲幅最大的5個城市，與之相對，衡水、洛陽、桂林、菏澤等城市在樓價跌幅方面居前。

從區域來看，長三角城市群樓價熱度最高，去年長三角城市群新樓價格累計上漲5.22%，漲幅最高，京津冀新樓價格漲幅較低，為1.4%。百城新建住宅累計漲幅排名前20位的城市中，長三角城市佔了11席，除杭州外，無錫、嘉興等樓價漲幅也較高。

展望後市，中指院認為，在中央堅持「房住不炒」的樓市政策定位下，全面落實房地產長效機制，完善政策協同、調控聯動、監測預警、輿情引導、市場監管等機制，保持房地產市場平穩運行，樓價將保持穩中小幅上漲的趨勢。

【中國樓市】11月70城樓價按年升幅收窄至4%

【中國樓市】內地掃蕩爛尾樓亂象 29個省市嚴管預售屋資金

【中國樓市】社科院報告：樓價只漲不跌時代已過

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

疫情 經濟 地產 行業 樓價 洛陽 無錫 新冠肺炎疫情 東莞 杭州

上一篇文章

中國網店賺了：國內快遞量年增3成 美聖誕網購全是中國貨

下一篇文章

2021智能手機市場大洗牌 華為料跌落第七 小米晉身三甲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？
【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？
華為傳已研發出3納米芯片 能否投產還看一男子？
華為傳已研發出3納米芯片 能否投產還看一男子？
進擊的中國GDP！這些動力或引領飆9％（2021中國前瞻系列）
進擊的中國GDP！這些動力或引領飆9％（2021中國前瞻系列）
愛立信竟救競爭對手？用撤資要脅瑞典撤華為禁令
愛立信竟救競爭對手？用撤資要脅瑞典撤華為禁令
「好故事」企業排隊上市 中國股市2021想輸都難？
「好故事」企業排隊上市 中國股市2021想輸都難？
A股新年開門紅滬指收穿3500 五大券商怎看今年後市？
A股新年開門紅滬指收穿3500 五大券商怎看今年後市？