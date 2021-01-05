中國網店賺了：國內快遞量年增3成 美聖誕網購全是中國貨

回顧去年，疫情在海內外蔓延。在國內，民眾減少線下行商場，購物多在網上進行，中國2020年快遞業務量達830億件，按年增3成。同時，中國快速從疫情中復工復產，許多海外訂單都流向中國工廠，剛剛過去的聖誕節中，美國消費者網上訂購的禮物，大部份都來自中國。疫情下，中國廠商和網店成為受益群體。

郵政快遞業業務量增 拉動社會就業

國家郵政局長馬軍勝指出，經初步測算，中國2020年快遞業務量和業務收入分別完成830億件和8,750億元（人民幣，下同），比2019年分別增長30.8%和16.7%。

馬軍勝形容2020年是「極不平凡且極具挑戰的一年」。預計2020年全年中國郵政業業務總量和業務收入分別完成2.1萬億元和1.1萬億元，分別增長29.4%和14.1%。

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他還指出，郵政快遞業去年新增社會就業20萬人以上，支撐網絡零售金額10萬億元以上。

中國賣家收入按年增65%

至於海外方面，有報道指出，剛剛過去的聖誕節與新年假期中，很多美國消費者發現在網上訂購的聖誕禮物絕大部分來自中國。

受疫情影響，今年以來，美國本土、歐洲和東南亞的工廠基本都停工了，只有中國工廠是開工的，美國聖誕消費市場的供給壓力全壓在中國這邊。

Payoneer的資料顯示，全球電商收入在2020年第2季度和第3季度均增長了80%以上，是去年同期增幅的近3倍。其中中國賣家按年增長65%，是去年的2倍以上。

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報道指出，在亞馬遜上的中國跨境賣家表示，亞馬遜上幾乎90%的商品都來自中國，一方面是價格與品質因素，尤其是口罩、電器、加濕器等隔離居家日用品；另一方面亞馬遜後台給予中國賣家提供了很多便利，包括中文課程和中文操作介面等等。

責任編輯：尹航

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