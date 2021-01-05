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超越巴菲特！農夫山泉鍾睒睒登全球第六大富豪

經濟脈搏 14:36 2021/01/05

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農夫山泉 (09633) 股價持續走強，5日盤中漲曾逾7%再創新高，總市值達7300億港元，董事長鍾睒睒身價也水漲船高，以913億美元超越股神巴菲特，躋身全球富豪榜第 6 位。

農夫山泉自去年9月在港交所 IPO，股價累升逾1.8倍，鍾睒睒身家大漲，多次登上中國首富寶座，並在上周四躍居亞洲新首富。農夫山泉昨日股價收漲10.3%至60.6港元，今日股價繼續強漲，讓鍾睒睒身家衝上913億美元，打敗股神巴菲特（Warren Edward Buffett）(864 億美元)、谷歌創始人佩吉（Larry Page） (762億美元)。

超越巴菲特！農夫山泉鍾睒睒登全球第六大富豪

與其他科技、新創企業不同，農夫山泉的股權結構相當集中。招股書顯示，鐘睒睒透過旗下公司持股84.41%，其他股東共享15.59%。這也意味著，鐘睒睒的財富規模與農夫山泉的股價休戚相關。

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鍾睒睒堪稱史上最快累積財富的富翁之一。統計顯示，鍾睒睒在去年一年的身價暴漲 709億美元，財富增長速度僅次亞馬遜的貝佐斯（Jeff Bezos）和特斯拉的馬斯克（Elon Musk）。

雖然是賣水的，農夫山泉去年在中國包裝飲用水市場連續八年排名第一，在茶、功能性飲料和果汁市場中則排名第三。花旗分析師日前發布報告表示，農夫山泉已經坐穩包裝水市場壟斷地位，並擁有充足的現金流，帶動股價創新高。

萬泰生物一年漲2230%

此外，鍾睒睒旗下開發新冠肺炎疫苗的生技公司萬泰生物（603392.SH），也成為股市中的寵兒。去年4 萬泰生物登陸科創板，股價一路飆升，在上市的8個月中，萬泰生物共出現34個漲停板，去年全年漲幅達2230%，位居去年新股之首。

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責任編輯：游昊雲

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