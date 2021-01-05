▲ 【新冠疫苗】國藥生產隊嚴選如國旗班 身高起碼178

中國內地新冠肺炎疫苗大規模接種工作展開，更多關於新冠疫苗生產的「秘密」也陸續進入公眾視野。新冠疫苗不但研發周期短，為科學家帶來挑戰，疫苗對生產工作人員的要求一樣不容易。國藥集團披露，生產新冠疫苗的工作人員都經過精挑細選，標準可謂不亞於解放軍國旗班選人，身高必須至少達到178公分，以確保能夠把手伸入病毒接種隔離器操作。

中國國藥集團新年向內地傳媒開放，北京生物製品研究所高等級生物安全生產車間，廠房現正以每日「三班倒」模式生產新冠病毒滅活疫苗，尋求趕在春節前為5,000萬人接種。

滅活疫苗是將病毒殺死製作而成的疫苗，因此對生產環境安全要求很高，車間需要達到三級生物安全水平（P3），不僅所有設備的密閉要有嚴格保證，車間環境也要達到負壓50至60帕思卡，令內部氣壓比外面低，裏面的空氣無法外逃。

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生產滅活疫苗對工作人員的要求一樣高，因為他們都需要與病毒為伍。北京生物製品研究所新冠滅活疫苗生產負責人張晉稱，P3生產車間工作人員不僅需要經過嚴格的培訓、持證上崗，還要具備很高的身體素質，標準不亞於「國旗班」選人。

張晉解釋，病毒接種隔離器需要工作人員把手伸進去操作，因此所有生產人員身高都在178cm以上。「如果身高不夠，胳膊可能就夠不到了。」

他續稱，負壓條件下戴著厚重的頭套和口罩，工作非常辛苦，因此公司會挑選20歲到35歲之間，身體比較好、年輕力壯的小伙子。「每個班次工作時間不能超過4個小時，否則時間長了會感到缺氧不適。每隔一段時間我們還會對進入P3的工作人員進行心理諮詢，了解有沒有事情影響到他們的工作情緒。」

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責任編輯：連兆鋒