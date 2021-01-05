  • 21°C
香港時間 : 2021105日 (二) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】國藥生產隊嚴選如國旗班 身高起碼178

社會熱點 16:08 2021/01/05

分享：

【新冠疫苗】國藥生產隊嚴選如國旗班 身高起碼178

中國內地新冠肺炎疫苗大規模接種工作展開，更多關於新冠疫苗生產的「秘密」也陸續進入公眾視野。新冠疫苗不但研發周期短，為科學家帶來挑戰，疫苗對生產工作人員的要求一樣不容易。國藥集團披露，生產新冠疫苗的工作人員都經過精挑細選，標準可謂不亞於解放軍國旗班選人，身高必須至少達到178公分，以確保能夠把手伸入病毒接種隔離器操作。

中國國藥集團新年向內地傳媒開放，北京生物製品研究所高等級生物安全生產車間，廠房現正以每日「三班倒」模式生產新冠病毒滅活疫苗，尋求趕在春節前為5,000萬人接種。

滅活疫苗是將病毒殺死製作而成的疫苗，因此對生產環境安全要求很高，車間需要達到三級生物安全水平（P3），不僅所有設備的密閉要有嚴格保證，車間環境也要達到負壓50至60帕思卡，令內部氣壓比外面低，裏面的空氣無法外逃。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

新冠疫苗每支都有身份證 央視揭秘國藥生產基地

生產滅活疫苗對工作人員的要求一樣高，因為他們都需要與病毒為伍。北京生物製品研究所新冠滅活疫苗生產負責人張晉稱，P3生產車間工作人員不僅需要經過嚴格的培訓、持證上崗，還要具備很高的身體素質，標準不亞於「國旗班」選人。

張晉解釋，病毒接種隔離器需要工作人員把手伸進去操作，因此所有生產人員身高都在178cm以上。「如果身高不夠，胳膊可能就夠不到了。」

他續稱，負壓條件下戴著厚重的頭套和口罩，工作非常辛苦，因此公司會挑選20歲到35歲之間，身體比較好、年輕力壯的小伙子。「每個班次工作時間不能超過4個小時，否則時間長了會感到缺氧不適。每隔一段時間我們還會對進入P3的工作人員進行心理諮詢，了解有沒有事情影響到他們的工作情緒。」

各省市陸續接種疫苗 18家企業生產保供應

新冠疫苗北京全速打 220接種點2天已打7萬劑

中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
2021/01/04
【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
【新冠疫苗】張文宏稱如一半人接種　全球疫情六七月現轉捩點
2021/01/04
【新冠疫苗】張文宏稱如一半人接種　全球疫情六七月現轉捩點
【新冠疫苗】中國疫苗受歡迎走私到日本？大使這樣回應
2021/01/04
【新冠疫苗】中國疫苗受歡迎走私到日本？大使這樣回應
【新冠疫苗】國藥疫苗獲內地批准有條件上市 全民免費接種
2021/01/01
【新冠疫苗】國藥疫苗獲內地批准有條件上市 全民免費接種
【新冠疫苗】國藥公布疫苗保護力79.34% 已在內地申請上市
2020/12/30
【新冠疫苗】國藥公布疫苗保護力79.34% 已在內地申請上市
疫情 傳染病 新冠肺炎 疫苗 中國 北京 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【新冠疫情】內地昨增33宗確診　石家莊有村莊成唯一高風險區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫情】大連超級毒王1傳33 當地將隔離期延長至21日
【新冠疫情】大連超級毒王1傳33 當地將隔離期延長至21日
【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
成龍一跛一跛表情痛苦 內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）
成龍一跛一跛表情痛苦 內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）
李娜退出中國國籍 中國領事館這樣回應
李娜退出中國國籍 中國領事館這樣回應
中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南
中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南
女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死 終年僅25歲（組圖）
女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死 終年僅25歲（組圖）