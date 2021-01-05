中國天眼發現神秘外星訊號  霍金曾憂人類浩劫（組圖，有片）

▲ 中國天眼發現神秘外星訊號 霍金曾憂人類浩劫

中美科技戰白熱化之際，美國阿雷西博（Arecibo）大型射電望遠鏡上月意外崩塌，讓中國位於貴州的FAST射電望遠鏡成爲了全球唯一的「天眼」。中國天眼已啟動尋找外星人計劃，早前並宣布成功捕捉到了距離地球約30億光年的神秘信號。

但已故著名天體物理學家霍金（Stephen William Hawking），生前曾警告，「中國天眼」找尋外星人的做法危險，恐會帶來一場浩劫。

「天眼」是指可接收天體射電波的巨大儀式，可用於觀測天體、甚至搜索是否有外星生物發出電波訊號。

「天眼」去年捕獲30億光年外神秘信號

中國科技部旗下媒體《科技日報》早前報道，位於貴州的世界最大射電望遠鏡FAST（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，又稱天眼）2016年9月25日落成、然後展開連串試驗，並於2020年1月11日正式啟用，同年9月啟動「尋找外星人」。

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報道指出，20多名科學人員必須長時間操作機器，讓天眼每日至少運行20小時，自2020年1月啟用截至去年9月，天眼已經運轉達5000小時，首次在星際空間中發現了會周期性發射脈衝訊號的星體——脈衝星。

根據報道稱，去年截至9月中旬，天眼發現的脈衝星已達224顆，其中有100多顆已被確認為新發現的脈衝星，「還首次捕捉到了距離地球約30億光年的神秘射電信號——多次重複爆發的快速射電暴」。

霍金憂招引外星引 掠奪地球資源

翻查昔日報道，這並非「中國天眼」首次捕捉到外太空訊號。天眼2016年建成並展開試驗後，2017年曾接收到相信來自1300多光年之外的宇宙深空信號、有脈衝很強的特點。

霍金當年曾公開反對「中國天眼」的相關探索計劃，並警告「千萬不要回答」這些訊號；因為「中國天眼」」如此大規模的儀器，將使地球更容易被外星人發現，發現恐怕會帶來一場浩劫。

▲ 霍金當年曾公開反對「中國天眼」的相關探索計劃，並警告「千萬不要回答」這些訊號。

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霍金生前還曾表示，外星人「幾乎肯定存在」，但人類最好避免與其接觸，警告稱外星人可能會入侵地球、掠奪資源，然後揚長而去。

但有報道指，這些來自外來太空的訊號，可能因一些天體物理現象形成，不能以此證明有外星生物存在。霍金其後在2018年去世，當時「中國天眼」仍未正式使用。

「中國天眼」將開放國際使用

另外，擁有500米口徑的球面射電望遠鏡「中國天眼」，將於今年4月1日正式對全球科學界開放，徵集來自全球科學家的觀測申請。

新華社報道，從中科院國家天文台「中國天眼」運行和發展中心了解到，自4月1日起，各國科學家可通過在線方式提交觀測申請，項目將交由「中國天眼」科學委員會和時間分配委員會進行評審、提出項目遴選建議，8月1日起分配觀測時間。

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據「中國天眼」運行和發展中心常務副主任、總工程師姜鵬表示，面向全球科學界開放的第一年，預計分配給國外科學家的觀測時間約佔10%。

「國內科學家也是通過在線方式提交觀測申請。受新冠疫情影響，除望遠鏡運行維護人員外很少有訪客親臨台址」，姜鵬說。

按照設定的科學目標和相關戰略規劃，「中國天眼」已確立多個優先和重大項目，其中包括多科學目標漂移掃描巡天、中性氫星系巡天、銀河系偏振巡天、脈衝星測時、快速射電暴觀測等，但觀測申請不限這些領域。

美國阿雷西博（Arecibo）大型射電望遠鏡上月意外崩塌：

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美媒報道中國天眼的先進：

責任編輯：鄧國強

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