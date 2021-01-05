滬指大成交創三年高　深指創指也升至五年半高位

雖然美股偏軟，但無阻A股承接上日集體上升，其中深成指突破萬五點關口。滬指創2018年1月來新高，深成指以及有「納指中國版」之稱的創業板指數，更創2015年6月來新高，兩市成交連續兩日突破萬億元（人民幣，下同）大關。

上證收市報3528點，升25點，深成收市報15147點，升320點，滬深300收市報5368點，升100點，創業板收市報3097點，升19點。兩市合共成交額1.27萬億元。

從盤面上看，乳業、養殖業、食品加工板塊漲幅居前，煤炭、汽車整車、採掘服務板塊跌幅居前。值得注意，兩市成交額再度突破萬億大關，但北向資金大幅凈流出，北向資金凈流出44.44億元。

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A股大漲逾1% 深指創指突破2015年以來高位

東北證券預計，上證指數在2018年的高點3587點附近仍有較大壓力，估計尚難一衝而過。目前市場處於震蕩略多的春季行情過程中，節後市場仍有慣性上攻的動作，傾向於以經濟復蘇和佈局春季躁動行情為主要基調，以倉位的漸進佈局和板塊的重點聚焦為主。

方向上，有幾個主線可參考，包括低估值的大金融；被美國制裁而外資拋售的部分中國核心資產、大國重器，其拋售可能在1月上旬結束；美元弱勢、經濟復蘇下的順周期資源周期類個股；受疫情受損較多的一些行業包括航空旅游等細分行業的後期修復機會；熱門題材如新能源、軍工、種業以及TMT核心資產等。

人幣兌美元創兩年半新高

此外，人民幣匯價持續強勢，兌美元再創兩年半新高，其中離岸人民幣曾升穿6.42兌1美元，曾見6.4119，在岸人民幣曾見6.4303。 紐約證券交易所較早前表示，不再計劃向中國三大電訊商除牌，人民幣匯價今早約十時起顯著上升，其後升幅回順。

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責任編輯：游昊雲

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