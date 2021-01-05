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【中澳關係】少了中國留學生 英媒：澳洲7高校或跌出全球百強

國情動向 16:08 2021/01/05

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中澳關係持續緊張，早在去年年中，中國教育部就發布留學預警，指海外疫情未受控，尤其澳洲在疫情期間種族歧視嚴重，提醒留學生要謹慎選擇。分析認為，澳洲高校對中國留學生過度依賴（over-reliance），7間高校可能跌出全球百強的排名。

高校減少研究開支 不利全球實力排名

英媒《每日郵報》報道指出，澳洲天主教大學（Australian Catholic University）校長克雷文（Greg Craven）表示，本地大學對中國學生「上癮」，中國學生在學業上每年支付70億澳元（約418億港元）。

克雷文估計，不少大學因收入銳減，將會減少研究開支，終令這些大學跌出全球前100名。

他預測，在失去中國學生的情況下，澳洲的高校將降低入學標準，以吸引更多本地學生。而他所在的澳洲天主教大學這類普通大學，將成為「殭屍大學」（zombie universities），因為學生會流向其他更好的大學。

報道還引述維多利亞大學米切爾研究所的研究指出，不只是中國學生的銳減，如果國際邊界不開放，到2021年中，澳洲的國際學生數量將從60萬減至30萬，在今年中旬就有可能損失100億（約597億港元）收入。

【中澳關係】加快棄用澳洲鐵礦 中國擬2025前自給率達45%

中澳貿易衝突重創澳洲經濟 「創傷」恐難以治癒？

中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業

中澳關係因疫情源頭、港區國安法等問題而持續緊張，中國近期還對澳洲的紅酒、大麥等貨物徵收關稅。在教育方面，去年6月，中國外交部發言人華春瑩指，過去一段時間，澳洲針對華人以至亞裔的歧視層出不窮，當地華人遭受言語侮辱甚至圍攻傷害，家庭財產遭破壞，華人和亞裔在日常工作中遭受不公正待遇，提醒中國公民妥善安排出行計劃。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

新冠肺炎疫情 關稅 新冠肺炎 肺炎 澳洲 中國教育部 國安法 中國外交部 港區國安法 華春瑩

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