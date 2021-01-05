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中國航天2021四大難關 「形勢前所未有嚴峻」

國情動向 17:25 2021/01/05

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中國航天2021四大難關 「形勢前所未有嚴峻」

2021年會是中國太空探索挑戰重大一年，多款新航天器需要投入運作；天問一號火星探測器預計農曆新年前後抵達火星，中國太空站核心艙「天和號」準備在春季發射，中國更會展開探索載人登月。中國航天科技集團董事長吳燕生直言，中國航天型號工作面臨前所未有嚴峻形勢，今年任務更有4大難點，影響巨大，質量控制風險高。

中國航天科技集團計劃在2021年間，安排超過40次發射任務，其中載人航天太空站（內地稱空間站）工程進入關鍵實施階段，是全年航天任務重中之重。中國天宮太空站「天和號」核心艙測試工作目前已基本完成，航天員亦已選定並正在訓練，準備春季發射升空。

與此同時，天問一號計劃在火星一次過實施「繞、落、巡」（環繞、降落、巡視）探測，難度系數相當之高；中國今年亦打算重點開展太空站實驗艙（核心艙以外艙段）、載人月球探測關深階段的研製工作，並重點加快推動北斗導航國家戰略在民用航空等領域應用落地。

中國太空站來也 天和號核心艙測試完成春季發射

美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前

吳燕生指出，2020年是中國航天強國建設進程中重要而關鍵的一年，型號工作面臨著前所未有的嚴峻形勢；2021年型號科研生產任務呈現出四大特點：

（1）發射和飛行試驗次數再創新高，重大工程和首飛任務影響巨大
（2）型號研製技術攻關難度大，產品質量控制風險高
（3）批產交付持續保持高強度，柔性製造和規模化生產能力亟待加強
（4）市場競爭愈發激烈，精細化經營管理和成本控制勢在必行

吳燕生稱，全力確保重大任務的圓滿成功，依然是首要任務。「面向未來，航天科技集團會大力推進產品化和數字化，實現高效率完成任務，在繼續推進產品化進程的同時注重運用先進的方法工具，加快提升型號設計水平，打通設計和生產的數字化協同。

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責任編輯：連兆鋒

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