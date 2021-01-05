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23歲女員工猝死 拼多多「底層人拿命換錢」論被央視批

社會熱點 17:27 2021/01/05

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電商「拼多多」一名23歲女員工猝死，事發於她在淩晨下班回家途中。由於死者年紀尚輕，又是在淩晨下班途中，事件引發打工族共鳴。隨後，拼多多官方帳號表示，底層人民哪個不是用命換錢，不認為是資本的問題，而是社會的問題。這一回應引起巨大爭議，官媒央視發聲，「不能讓奮鬥變了味」，用人單位要保護好勞動者。

周一收盤，拼多多（美：PDD）股價大跌6.13%，報166.78美元。

死者曾從事拼多多新業務 「為多多守邊疆」

綜合內媒報道，拼多多4日發聲明證實員工猝死一事。聲明指出，去世的張姓員工1998年出生，2019年7月入職拼多多，去年12月29日淩晨1時30分與同事一起走路回家的路上突然捂腹，暈厥倒地，急救6小時仍離世。

有報道指出，張姓員工生前是「多多買菜」業務在新疆地區的員工。多多買菜是拼多多今年大力發展的社區團購平台。這名張姓員工的內部帳號寫「為多多守邊疆」。

社交網絡微博和知乎上，均有不少網民討論此事。知乎「如何看待網傳拼多多員工加班後猝死一事」這一問題中，拼多多官方帳號評論稱，「你看底層的人民，哪一個不是用命換錢，我一直不認為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代。」

拼多多官方帳號回應此事。（網上圖片）

值得一提是，早前馬雲「996（早上9點返工，晚上9點放工，每周工作6天」）是福報」的言論已引發網民不滿，再加上拼多多此次稱「拿命換錢不是資本的問題」，更令打工一族熱議。

馬雲曾表示，996是福報，很多人想996都沒有機會。（網上圖片）

微博上「拿命換錢是當今職場常態嗎」話題閱讀量已有2.4億，有網民說，「 比舊社會更可悲的是，用人單位榨取你的價值還給你灌雞湯洗腦，你不加班就是不上進」，「資本家笑了」，「這種制度和文化，本身就是一種反人類的存在，本來就是不應該存在的，現在反倒被當成奮鬥精神在傳頌。身體健康、生命安全最重要，千萬不要為了工作而犧牲自己的健康甚至生命。」

此外，官媒央視也對此發聲。央視新聞4日晚間發出評論稱「不能讓奮鬥變了味」，內容指「幸福是奮鬥出來的，但奮鬥不只靠激情，也要講效率，切不能演變成『拿命換錢』。讓員工少熬夜、不透支，用人單位嚴格規範勞動保障、相關部門加強監管，保護好奮鬥者同樣重要」。

【神州熱話】內地互聯網企業「996」血汗文化引爭議

【神州熱話】馬雲再談996工作制：為工資加班難持久

責任編輯：尹航

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