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華融賴小民瘋狂貪腐有「3個100」混號　最終難逃死刑

國情動向 19:14 2021/01/05

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賴小民出庭聽取判決

中國華融（02799）前董事長賴小民案，今日（5日）在天津市第二中院宣判，58歲的賴小民被判受賄、貪污及重婚罪成，3罪合併決定執行死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，其受賄所得上繳國庫。判詞指賴小民以國企負責人職權違規決定、越級插手重大項目，受賄近18億元（人民幣，下同），危害國家金融安全和穩定，雖帶罪立功，但不足以從寬處罰。賴小民是近年唯一被判死的副部級高官。

10年間受賄近18億、與情婦扮夫妻同居

審理查明，賴小民在2008年至2018年利用中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任、中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長兼華融湘江銀行股份有限公司黨委書記等職務的便利，通過其他國家工作人員職務，為有關單位和個人在獲得融資、承攬工程、合作經營、調動工作以及職務提拔等提供幫助，非法收受逾17.88億元。其中逾1.04億元尚未實際取得，屬於犯罪未遂。

及至2009年底至2018年1月，賴小民又利用擔任原中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長兼華融湘江銀行股份有限公司黨委書記等職務上的便利，夥同特定關係人侵吞、套取單位公共資金逾2,513萬元。此外，賴小民在與妻子合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有子女。

提供下屬罪證立下大功 但不足輕判

法院認為，賴小民的行為已構成受賄罪、貪污罪、重婚罪。賴小民受賄犯罪數額特別巨大，情節特別嚴重，主觀惡性極深。在22宗受賄犯罪事實中，3宗犯罪數額分別在2億元、4億元、6億元以上，另6宗數額均逾4,000萬元。同時，賴小民具有主動向他人索取賄賂和為他人職務調整、提拔提供幫助收受他人財物等從重處罰情節。他在犯罪活動中，利用國有金融企業負責人的職權，違規決定公司重大項目，越級插手具體項目，為他人謀取不正當利益，危害國家金融安全和金融穩定，社會影響極其惡劣。

賴小民目無法紀，極其貪婪，大部分犯罪行為均發生在黨的十八大之後，屬於典型的不收斂、不收手、頂風作案，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。雖然他提供下屬人員重大犯罪線索並經查證屬實，具有重大立功表現，但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其從寬處罰。法庭遂作出上述判決。

賴小民被指有情婦100個、房產120套、家藏現金2.7億

賴小民在2018年落馬後，其貪腐細節被陸續曝光。內媒曾指，賴小民巨腐之巨堪稱「三個一百」：有100多套房、100多個關係人（指涉及犯罪的利益關聯者）、100個情人－－包括妻子、前妻、情婦。

報道曾指，賴小民在廣東珠海某屋苑有100多套房產，安置上述100多名女子，屋苑裡所有孩子都稱賴小民為爸爸。賴小民不僅設立「後宮」，還為情婦在華融集團旗下31家分公司安插職位，不乏高層位階，且私下按親密程度為情婦編號排序，而曾為他誕下雙胞胎的某香港女子即為正宮。

據報賴小民對現金有特殊偏愛，在他多處房產中，執法人員搜出2.7億元現金，重達3噸，其九旬母親的銀行戶口也有3億元現金。賴小民對外有「孝子」之名，不少人士為在華融「買官」，逢年過節以各種方式「孝敬」賴母。有媒體甚至指出，華融內部職位均有明碼標價，例如進華融30萬元、一官半職50萬元、子公司領導100萬平。不少省部級、廳級官員子女的子女，都獲安排在華融工作。

責任編輯：陳建錫

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