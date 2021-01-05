大灣區發展今年提速  香港要這樣才不失機遇（中國2021前瞻系列）

中國2021年站在「雙循環」經濟發展戰略的起點，區域經濟將成為這一重大轉向的載體。在以科技自立為根基的新發展邏輯中，粵港澳大灣區可能領跑新一輪區域一體化，香港續發揮金融中心的優勢，助跑區內科技創新。

今年中央經濟工作會議將「強化國家戰略科技力量」作為明年八大重點工作首位，這也是經歷中美大國博弈、經濟發展大邏輯向內轉之後，高層首次將科技創新作為重點工作的核心位置。這意味着，未來將迎來以科創能力為核心的新一輪要素重組和經濟版圖洗牌。

香港金融＋廣東科技是夢幻組合

在今年五中全會通過的「十四五（2021-2025）」規劃建議中已明確，支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心。而此次中央經濟工作會議也重申，要支持有條件的地方建設國際和區域科技創新中心。

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中國社科院金融研究所副所長張明指出，未來5至10年內，中國可能會迎來新一輪的區域一體化。其中，粵港澳大灣區、京津冀經濟圈、長三角經濟帶等五個區域非常熱門，其中粵港澳大灣區很可能將處於領跑地位。他認為，與京滬相比，粵港澳大灣區具有市場化程度高的特點。同時，科技和金融已成為大灣區發展的堅實「兩翼」，未來粵港澳大灣區很可能發展成為「中國的矽谷」。

此外，在「雙循環」戰略中，粵港澳大灣區從國家定位上有香港和澳門兩個國際化平台，決定了大灣區在國際化過程中與北京和上海的不同。張明指，香港作為國際金融中心，有助於大灣區發揮統一大市場的優勢，若能夠充分結合科技和金融兩者優勢，粵港澳大灣區未來在金融科技、數字經濟等領域將大有作為。

本報駐北京記者：潘攀

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（中國2021前瞻系列三之三．完：大灣區篇）

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