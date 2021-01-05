賴小民「中環財神爺」混號 背後是黑金朋友圈

▲ 賴小民曾頻繁進出香港 被內地在港私企稱為「財神爺」

賴小民在華融工作期間曾頻繁進出香港，與許多內地在港私企的老闆關係密切，後者多數難用正規途徑獲得融資，而改向他貸款。對這些貸款，賴小民在審核上非常寬鬆，批出款項時速度也特別快，在私企圈子內有「中環財神爺」之稱。

內媒透露，賴小民曾出於私交，擅自為某地產企業老闆提供大額貸款，盡管該老闆提供的抵押完全不達到華融的要求；某北方企業家常年在香港居住，搭上賴小民後，憑藉東南亞一個僅值5,000萬元人民幣的項目，以虛高數倍的估值，最後從華融獲得了數億元融資。該企業家獲得融資後，實際並未投入到該項目，而是挪為他用。賴小民從中獲得可觀利益，華融卻因此增加了大量潛在不良資產。

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至2017年下半年、賴小民落馬前幾個月， 華融在香港暫停了所有新項目投放，融資的錢僅用於還舊債，以確保華融的流動性。 這直接導致華融香港去年下半年以來項目銳減，並已有管理層離職。當時盛傳有關部門 將對華融系公司進行審查，已有華融內部人士被問話。賴小民卻多次在管理層會議上表示，自己在華融期間「不發一案，不倒一人」，結果本人卻成為了華融案發的主角。

另外，賴小民在香港中資機構圈似乎不受歡迎，內媒透露，很多中資機構大佬對其印像是「過於浮誇」， 某次在一個較高級別官員和在港中資金融機構的內部分享會上，賴小民僅有10分鐘發言時間，但他滔滔不絕講了近40分鐘，現場官員及高管均面露不快。

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責任編輯：陳建錫

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