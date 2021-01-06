  • 17°C
香港時間 : 2021106日 (三) 12:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛動身赴中國查新冠 譚德塞因一事說沮喪

社會熱點 11:44 2021/01/06

分享：

世界衛生組織先前對外宣稱中國允許專家前往調查新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情源頭，但世衛秘書長譚德塞證實，有專家已搭機出發卻仍未獲中國簽證，他說對此非常失望和沮喪。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5日在世衛（WHO）日內瓦總部視訊記者會上表示，由世衛率領的國際科學家前往中國了解2019冠狀病毒疾病（Covid-19）病毒起源， 這是根據世衛、中國政府及欲前往武漢的專家組共同的安排。

但譚德塞證實，得知中國官員尚未核定專家組抵達中國的必要許可，但已有2位專家踏上旅途，對專家們無法在最後一刻成行感到非常失望。譚德塞緊接著說，他正持續與中國官員聯繫，明確表明這項任務是世衛和國際專家團隊的優先工作。他表示，中國向他保證，正在加快內部程序，以期儘快完成。

【新冠肺炎】世衛稱獲北京保證 將派專家赴華調查病毒源頭

【新冠肺炎】美媒指世衛向中國妥協 新冠病毒源頭調查陷停滯

有專家途中打道回府

隨後媒體追問譚德塞，專家究竟是否有人成行？目前人在哪裡？世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）補充說明，專家組原訂今天出發前往中國，但有2位成員因路途較遠所以提前出發，因尚未獲得包括簽證等必要許可，其中一位途中打道回府，另一位先降落在第三國等待簽證。

萊恩說，不希望專家白跑一趟，而譚德塞已向中國提出交涉，希望這僅是行政問題，可以很快解決，世衛對此情況感到沮喪，希望在接下來數小時內能解決問題。

世衛近日宣布，中國已允許世衛專家到訪，預計一支10人小組不久就會抵達中國並赴湖北省武漢市，調查疫情源頭。新冠病毒去年底於武漢市率先被發現，接著擴散到中國境外。

世衛：赴中國查新冠病毒起源 專家名單須中方認可

【新冠疫苗】康希諾疫苗於巴基斯坦Ⅲ期臨床：首組受試者全部接種

【新冠肺炎】武漢泳池3000人貼身派對  世衛恐播毒死人（有片多圖）

責任編輯：游昊雲

相關文章

【新冠肺炎疫苗】世衛譚德塞籲避免「疫苗民族主義」 王毅：願率先惠及非洲
2020/08/19
【新冠肺炎疫苗】世衛譚德塞籲避免「疫苗民族主義」 王毅：願率先惠及非洲
【新冠疫苗】康希諾疫苗於巴基斯坦Ⅲ期臨床：首組受試者全部接種
2020/09/24
【新冠疫苗】康希諾疫苗於巴基斯坦Ⅲ期臨床：首組受試者全部接種
世衛：赴中國查新冠病毒起源 專家名單須中方認可
2020/10/06
世衛：赴中國查新冠病毒起源 專家名單須中方認可
【新冠肺炎】美媒指世衛向中國妥協 新冠病毒源頭調查陷停滯
2020/11/03
【新冠肺炎】美媒指世衛向中國妥協 新冠病毒源頭調查陷停滯
【新冠肺炎】世衛稱獲北京保證 將派專家赴華調查病毒源頭
2020/11/24
【新冠肺炎】世衛稱獲北京保證 將派專家赴華調查病毒源頭
疫情 簽證 譚德塞 武漢 中國 冠狀病毒 世界衞生組織 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

李娜退出中國國籍 中國領事館這樣回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
李娜退出中國國籍 中國領事館這樣回應
李娜退出中國國籍 中國領事館這樣回應
河北新冠疫情不妙　石家莊等3地進入戰時狀態
河北新冠疫情不妙　石家莊等3地進入戰時狀態
中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南
中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南
成龍一跛一跛表情痛苦 內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）
成龍一跛一跛表情痛苦 內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）
女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死 終年僅25歲（組圖）
女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死 終年僅25歲（組圖）