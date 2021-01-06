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美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲

國情動向 11:45 2021/01/06

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美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲

美國阿雷西博大型射電望遠鏡倒塌後，中國「天眼」500米口徑球面射電望遠鏡，今年起向國際科學家開放使用。中國天眼成為了世上現存唯一巨型單一球面射電望遠鏡，不旦比美國阿雷西博望遠鏡更大，靈敏度更比後者高3倍。不過，中國天眼仍無法完全取代美國阿雷西博望遠鏡的角色，例如追蹤小行星為地球提供安全預警。

美國阿雷西博望遠鏡（Arecibo Telescope）位於波多黎各，1963年建成以來對人類天文探索做出了巨大貢獻，同時也在嘗試收集外星文明發出的訊號。望遠鏡更在007電影《金眼睛》（GoldenEye）中出鏡為人熟悉。

不過，阿雷西博望遠鏡日久失修，懸吊鏡面上空的巨大饋源平台，也就是負責接收鏡面反射射電訊號的設備部分，12月1日從150米高空直墮鏡面，把整個望遠鏡砸毀。

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嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了

阿雷西博望遠鏡還等不及當局此前宣佈退役拆除，歷史就此草草悲慘告終。巧合的是，阿雷西博望遠鏡出事當日，正好是中國嫦娥五號成功著陸月球開展採樣工作的同日。

世界科學界失去了阿雷西博望遠鏡後，中國貴州 500米口徑球面射電望遠鏡（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope，FAST）「天眼」則成了各方寄望所在。天眼2016年建成，2020年初開始全面運作，其500米直徑比阿雷西博望遠鏡長近200米，能同時看到更廣闊的天空。

美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前

中國天眼的饋源艙亦比阿雷西博望遠鏡輕巧得多，僅重30噸，遠遠輕於後者的900噸，出現類似阿雷西博望遠鏡災難性意外的機率理應較低。

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中國天眼發現神秘外星訊號 霍金曾憂人類浩劫

但是，阿雷西博望遠鏡饋源平台所以巨大，亦因為它裝備了中國天眼沒有的發射裝置，能以雷達原理主動探測太陽系內小行星，並精確地鎖定近地天體的軌道，為地球提供預警。

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美國太空總署（NASA）曾預期，地球在2086至2101年間有7萬分之1機會受小行星撞擊。科學家去年則利用了阿雷西博望遠鏡，測出了一枚直徑相當於5個美式足球場的小行星軌道，判斷了它未來並不會對地球構成威脅。

國之重器「天眼」望遠鏡被註冊成香煙 控煙協會籲嚴打

霍金的中國情：三次到訪 開微博互動狂吸粉

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責任編輯：連兆鋒

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