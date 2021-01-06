12月財新中國服務業PMI回落至56.3 遜預期

財新中國2020年12月服務業採購經理指數（PMI）降至56.3，較11月回落1.5個百分點。該指數已經連續8個月處在擴張區域。

此前公佈的2020年12月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得53，回落1.9個百分點。製造業和服務業PMI雙雙下降，拖累財新中國綜合PMI降至55.8，較11月下降1.7個百分點。

國內服務業需求持續擴張，12月服務業新訂單指數連續第八個月位於擴張區間，但較此前兩個月增速略有放緩。海外需求回落，新出口訂單曾在11月創下一年半最高增速，但12月僅小幅增長。據調查樣本企業反映，最近主要出口市場疫情捲土重來，抑制海外業務的增長。

服務業就業持續改善，市場高景氣度助力服務業就業連續第五個月保持擴張，但擴張略有放緩。受此影響，服務業積壓工作量較11月略有減少。

繼上月錄得2010年8月後最強勁漲幅後，12月服務業投入成本漲幅略有收窄，仍屬強勁。服務業企業反映，年底用工成本和原料價格上升，導致各項費用攀升。受此影響，企業進一步上調收費價格，加價幅度為2008年2月以來最顯著。

企業家對經濟前景依然非常​​樂觀，服務業經營預期指數刷新2011年5月以來的新高。服務業企業家普遍相信，疫情一旦結束，全球經濟狀況將轉強，加上公司的擴張計劃，預期未來一年經營活動會因此有所增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情對國內經濟的負面影響進一步消退，製造業和服務業持續復甦。預計後疫情時代的經濟恢復還將持續數月，考慮到去年上半年的低基數效應，未來半年宏觀經濟按年指標將更為強勁。

內地12月財新製造業PMI降至53 料未來半年復甦更強勁

內地12月製造業PMI微降至51.9 保持穩步復甦勢頭

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道