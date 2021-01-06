▲ 亞馬遜中國失AWS商標兼賠近億 時間軸曝真相

中國再演商標爭議，今次主角是亞馬遜（Amazon）。亞馬遜於2002年以AWS品牌開啟雲端運算服務、2014年進入中國市場，但早前在內地被指控商標侵權訴，並需向北京「炎黃盈動」公司賠償7,646 萬人民幣、折合約9164萬港元。

據了解，北京「炎黃盈動」在2003年才成立，遲於亞馬遜開啟雲端運算業務。

北京市高級人民法院對此案作出一審判決，判決書指，亞馬遜通技術服務（北京）有限公司（以下簡稱「亞馬遜通」）、北京光環新網科技股份有限公司（以下簡稱「光環新網」）使用的「AWS」標識，無論被控侵權行為涉及服務專案的服務目的、內容、方式、對象，還是涉及的銷售管道、銷售對象，都與炎黃盈動公司的涉案註冊商標有較密切聯繫。

亞馬遜以AWS開展雲服務 被中國公司指侵權

相關大眾一般認為有關聯，容易造成混淆，因此，與炎黃盈動公司的涉案註冊商標均構成類似服務或類似商品。

判決書又稱，光環新網公司及亞馬遜通公司自2016年8月起開始合作開展相關服務並在服務長期大量使用包含「AWS」商業標誌，相關大眾容易將炎黃盈動公司的相關商品或服務，聯想到與光環新網公司及亞馬遜通公司，誤認為炎黃盈動公司是他人服務品牌的代理商或出於攀附他人商譽目的而使用「AWS」商標。

▼ 點擊圖片放大 +2

米高·佐敦告贏內地公司「喬丹體育」 賠償額只有這個數

劉強東曾斥「奶茶妹」之稱 章澤天公司申請奶茶媽咪商標（組圖）

判決書指，光環新網公司在開辦的 www.sinnet.com.cn 網站及 amazonaws.cn 網站使用「AWS」標誌宣傳推廣雲端計算服務；使用「AWS」標誌為搜尋引擎關鍵詞宣傳推廣雲端計算服務。

判決書並稱，亞馬遜通公司在經營的「AWS雲計算」微信公眾號「awschina」使用「AWS」標誌宣傳推廣雲端計算服務；在 amazonaws-china.com 網站使用「AWS」標誌宣傳推廣雲端計算服務。此行為不僅有造成混淆誤認的可能性，且在現實商業活動已發生實際混淆。

亞馬遜在內地不能用AWS商標 外國未受限

北京市高級人民法院對此案的一審判決，被告北京光環新網科技股份有限公司、亞馬遜通技術服務（北京）有限公司於本判決生效之日起，不得再在中國繼續使用「AWS」標誌。

「雙十一」商標戰再開打 阿里、京東6年恩怨將如何了斷？

海底撈告河底撈侵權敗訴後 申請「池底撈」「渠底撈」逾200商標

同時，被告要在10日內共同賠償原告北京炎黃盈動科技發展有限責任公司經濟損失逾7646萬元人民幣、及因本案訴訟支出的合理費用 26萬元人民幣，合計逾7672元萬人民幣。

根據新浪網報道，今次案件的事間軸如下：

2002／亞馬遜開始推出AWS品牌雲端運算服務 2003/炎黃盈動成立，其核心品牌就是「AWS」 2004/炎黃盈動在第42類電腦軟體維護等多個服務註冊「AWS」商標 2014/亞馬遜的AWS品牌雲端運算服務，到這一年才進入中國市場

上述裁判文書網發布《北京炎黃盈動科技發展有限責任公司與亞馬遜通技術服務（北京）有限公司等侵害商標權糾紛一審民事判決書》，而標註時間為2020年。但內地慣例，許多判決是在結果出來後若干時間，才發布判決書。外界暫未知亞馬遜有否提出上訴。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁