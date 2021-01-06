【中美角力】美國高調預告美台軍事對話 台媒稱有這層考慮

▲ 美台將舉行政治軍事對話。資料圖片

美國國務院宣布，美台將於台灣時間7日舉行政治軍事對話，美方會由國務院政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）代表參與，對話預計聚焦在區域形勢、台美軍事合作，以及軍售等議題。台灣預計會派出外交部、國防部的官員出席。

中國大陸外交部發言人華春瑩回應，中方對此堅決反對，將根據形勢的發展作出必要的反應，堅決捍衛國家的主權安全利益。

台灣中央社報道，本次非美台雙方首次舉辦政治軍事對話，2019年古柏在Twitter公布與時任駐美代表高碩泰的會晤合照，重申對美台政治軍事對話的立場，稱以促進台海和平穩定。古柏當時針對此事受訪時坦承，台美雙方確實有就當前與未來態勢進行相關對話。

台媒：反映大陸武統野心增加

報道形容，美國在這個時間點舉行對話，估計是美國政府評估大陸武統台灣的決心正在增加，因而作出表態和實際行動。另有台媒指，美國這樣高調宣布舉行美台對話，屬於罕見舉動，不論是否有實質成果，估計都會再次觸動北京的神經。

除了政治和軍事，美台上月還舉行了首屆經濟對話，並簽署關於科研合作的協定。美國國務院稱，該協定再次確認台灣是個可信賴夥伴，並形容合作將能強化雙邊友誼與理解、深化美台經濟關係、對全球科學與技術知識做出貢獻，解決全球挑戰。

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責任編輯：陳建錫

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