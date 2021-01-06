【中美角力】蓬佩奧：中歐投資協定「軟弱無力」未能保障歐洲工人

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二接受彭博電視由投資者魯本斯坦（David Rubenstein）主持的節目訪問時，批評歐洲上周中國達成的投資協定「軟弱無力」，未能保障歐洲工人免受中共掠奪。

在北京，中歐投資協定談判完成後，中國國務委員兼外長王毅說，這說明只要雙方「相互理解，彼此體諒，平等協商」，中歐合作就能展現更廣闊前景。雙方是全面戰略夥伴，不是制度性對手。

蓬佩奧的言論是特朗普政府首次公開批評中歐投資協定。候任總統拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上周表示，「拜登和賀錦麗（Kamala Harris）政府歡迎與歐洲夥伴儘早就雙方共同關切的中國經濟活動展開磋商，討論我們對中國經濟行為的共同關注」。

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蓬佩奧沒說歐洲應摒棄協議，但表明美國無興趣與中國達成類似投資協定。他說美國太關注工人、人民、製造業、知識產權，簽署「軟弱無力」的協議只會繼續令中國從事不公平互利的活動。

蓬佩奧在訪問中又說，美國總統特朗普很遺憾美國仍未就中國的艱難議題取得更大進展，是特朗普政府的「未竟事業」。他提到，雖然特朗普政府對中國實行強硬政策，但中美間仍然存在不公平貿易關係，中國偷取美國知識產權仍然是問題。

不過，蓬佩奧認為，特朗普政府的外交政策，已經令全球比4年前更安全，並達成一系列關鍵目標，例如北約調整了方向以對抗中國。他將在離任後，講述美國外交成功的故事。

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責任編輯：游昊雲

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