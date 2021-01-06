  • 18°C
香港時間 : 2021106日 (三) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國遊說孟晚舟簽認罪協議  律師稱是害她陷阱

國情動向 12:27 2021/01/06

分享：

華為財務長孟晚舟在加拿大被扣押、引渡美國聆訊仍在進行之際，有傳美國政府正遊說她簽署認罪協議，換取允許回中國。溫哥華律師加裡‧伯廷（Gary Botting）在周一出版的《全國郵報（National Post）》撰文稱，如果孟晚舟承認做錯了事，將給自己留下刑事犯罪記錄，這樣一來，任何國家都可以此為由採取不利於她的行動。

《華爾街日報》12月3日報導，消息人士透露，美國司法部正在與華為財務長孟晚舟談判一項協議，允許她從加拿大返回中國，但交換條件是她必須承認被指控的部分不當行為。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【孟晚舟案】傳美司法部與孟晚舟商協議 承認不當行為換回國

孟晚舟引渡案聆訊　加方人員稱FBI非常關心逮捕情況

伯廷在文章中說，美國這樣做可能是給孟晚舟設下的一個圈套。他本人在律師從業生涯中，有過類似的「痛苦教訓」。他寫道，從他曾參與經手的幾宗案例中，可以看出，一旦接受這樣的交易，可能會帶來怎樣的潛在風險。

「一旦接受交易  可能會帶來潛在風險」

其中一個案例的當事人--一家承建中歐油氣管道的施工商被指控行賄。同孟晚舟一樣，在美國要求下，這位企業家在加拿大機場被逮捕。律師接受了美方提出的認罪協議後，他在入獄當天即獲釋，但後來他卻僅因錯過一次法庭會期而被判刑一年。

另一個案例中，加拿大一公司財務經理在美被起訴後被拘捕，雖在簽署認罪協議後立即獲釋，但她的丈夫--公司的CEO此後卻因她的供詞被控欺詐罪判刑，至今仍在服刑。

華為起訴美國政府16部門 拖延公開涉孟晚舟被捕文件等

【孟晚舟案】辯方3招爭孟晚舟重獲自由  最新用這理據　

因此伯廷認為，「孟晚舟的名字必須從起訴書中刪掉」，否則即便加拿大司法部長下令解除對她的指控，美國仍可以再次三番追究她，」只要她踏上任何一個與美國簽有引渡協議的國家土地」。

據報道，2018年12月孟晚舟首次保釋聽證期間，伯廷曾向孟的律師團隊提供咨詢。不過他本周表示，已不再為孟晚舟工作，對美國所提交易的細節也不知情。

伯廷：對華為的起訴是一個政治舉動

伯廷在文中寫道，「愈發明顯的是，對華為的起訴是一個政治舉動，旨在阻止其在5G市場獲得成功，讓美國企業在這一新興領域佔據主導。美國顯然錯估了起訴孟晚舟會帶來的巨大麻煩」。

【華為風暴】歐盟最新5G政策恐打華為 加方在孟晚舟審訊中批其欺詐

【孟晚舟案】孟晚舟出庭名牌襯托「電子腳鐐」 6大功能話你知

對孟晚舟案的「認罪協議」，中國官方並未正面置評，但中國外交部發言人華春瑩12月初在一次例行記者會表示，《華爾街日報》的報導，讓人想起法國阿爾斯通高管皮耶魯奇所著《美國陷阱》中的情節。此話似乎影射美國提供的選項是一個「陷阱」。

2013年，法國阿爾斯通公司高管皮耶魯齊（Frédéric Pierucci）在紐約被美國聯邦調查局逮捕，指控他涉嫌商業賄賂。此後多位阿爾斯通高管與美國達成認罪協議，他們的供述成為證據，法庭判罰阿爾斯通7.72億美元。同時，阿爾斯通的電力業務也被美國競爭對手通用電氣收購。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

加邊境官員稱孟晚舟有資源潛逃 杜魯多：不後悔逮捕她
2020/11/20
加邊境官員稱孟晚舟有資源潛逃 杜魯多：不後悔逮捕她
【孟晚舟案】證人聽證告一段落 孟晚舟案明年3月繼續審
2020/12/15
【孟晚舟案】證人聽證告一段落 孟晚舟案明年3月繼續審
【孟晚舟案】涉案中國教授在美認罪可回國 杜魯多拒評孟或獲准回國
2020/12/06
【孟晚舟案】涉案中國教授在美認罪可回國 杜魯多拒評孟或獲准回國
【孟晚舟案】傳美司法部與孟晚舟商協議 承認不當行為換回國
2020/12/04
【孟晚舟案】傳美司法部與孟晚舟商協議 承認不當行為換回國
華為孟晚舟被拘兩年 中國大使通話慰問 華春瑩促加拿大放人
2020/12/01
華為孟晚舟被拘兩年 中國大使通話慰問 華春瑩促加拿大放人
創新科技及應用 通訊科技 科技產品 科技戰 外交 政治 經濟 5G 孟晚舟 中國外交部

下一篇文章

東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中澳關係】少了中國留學生 英媒：澳洲7高校或跌出全球百強
【中澳關係】少了中國留學生 英媒：澳洲7高校或跌出全球百強
美國對華諜報戰受挫 CIA特工或已被掌握位置？
美國對華諜報戰受挫 CIA特工或已被掌握位置？
中國天眼發現神秘外星訊號 霍金曾憂人類浩劫（組圖，有片）
中國天眼發現神秘外星訊號 霍金曾憂人類浩劫（組圖，有片）
美國圍堵令華為業務收縮 任正非用這一句回應
美國圍堵令華為業務收縮 任正非用這一句回應
中歐投資協定真正意義：習給了拜登下馬威
中歐投資協定真正意義：習給了拜登下馬威
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）