【中美角力】內地學者列出5論據：「戰狼外交」是偽命題 

西方輿情質疑中國搞「戰狼外交」。上海大學特聘教授江時學在《環球時報》刊文，列出5點，論證「戰狼外交」是偽命題，認為哪一種外交風格更可取，在國際上並無公認標準。國際環境不斷變化，在一些特定條件下，戰狼風格是首選。

戰狼風格是特定條件下才採取

文章首先指出，採用哪一種外交風格，取決於一國外交的必要性。「戰狼外交」是強硬，與之相對的就是柔軟，不妨稱之為「綿羊外交」，而這兩種都是不同的外交風格而已。哪一種外交風格是可取的？國際上並無公認的標準。在一種特定條件下，「戰狼外交」應該是首選；在另一種特定條件下，「綿羊外交」可能是必要的。因為外部環境和相互間關係本身都處於不斷變化之中。

其次，外交風格常常是對等的。美國政府不斷挑戰聯合國憲章，隨意違反國際關係準則，不時发動侵略戰爭，不遺余力地動用「全政府」的力量來遏制中國，甚至用謊言和「甩鍋」等方式來污蔑中國。中國當然要採取強硬回擊。

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再次，中國並非總是採取所謂的「戰狼外交」。拜登作為美國新一屆總統，即將就任。其實，在拜登擔任奧巴馬總統的副手時，中方曾向美方提出過雙方共同構建「新型大國關係」的提議，其中蘊含不沖突、不對抗、合作共贏的理念。如果拜登政府能拋棄特朗普政府的對華政策，既不對中國進行污名化，也不對中國進行高壓的遏制，中國必然會以更大的誠意與美合作。

第四，本國民眾是否認可，也應該是判斷一國外交風格是否合情合理的標準。任何一個國家的外交都應該著眼於世界和平和本國利益。因此，中國的外交風格是否合理，同樣需要看這一風格是否有利於維護世界和平以及是否被中國人民接受。日前環球時報的民意調查表明，71.2%的受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態。

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第五，作為禮儀之邦，中國始終倡導以和為貴。將「戰狼外交」的帽子加在中國頭上，無非是希望中國打不還手、罵不還口、放棄抗爭。

事實上，中國官方也對「戰狼外交」多次作出回應。外交部發言人華春瑩曾表示，關於「戰狼外交」的非議實際上是「中國威脅論」的翻版，一些人做慣了教師爺、頤指氣使，不習慣有人反駁，目的就是要讓中中國打不還手、罵不還口，扣上帽子，威脅和訛詐中方。

責任編輯：尹航

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