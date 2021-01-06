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【河北疫情】全省一日急增20宗 官媒暗批地方隱瞞？

社會熱點 15:07 2021/01/06

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河北疫情反彈，4日來增近80宗病例

內地新冠肺炎疫情反覆，各省市5日共新增32宗確診病例，而23宗本土個案中20宗來自河北，該省過去4天新增病例接近117宗，已宣布全省進入戰時狀態。官媒刊文質疑地方政府在公布消息時「信息量比較有限」，重申在抗疫工作必須做到公開、透明、及時和準確。

衛健委主任視察河北，要求「把工作想得細緻一些」

國家衛健委主任馬曉偉當日前往河北指導防疫工作，他表示，中央高度重視河北疫情，形容當地防控形勢嚴峻，要求中高風險區域人員堅決不能離開，力爭3至4天在疫情發生地完成全員核酸檢測，做到早發現、早報告、早隔離、早治療。他又要求全省各級部門要做好「打大仗」準備，把疫情想得嚴重一些，把工作想得細緻一些，全面進入戰時狀態，努力在最短時間有效控制疫情。

省委書記王東峰作出多項指示，包括嚴格按照中央要求，確定相關區域中高風險等級；做好排查追蹤和流調溯源，精準查找傳染源頭，強化信息通報制度；對石家莊、邢台等疫情重點區域展開全民檢測，確保一人不落；嚴守「三道防線」，對重點社區實行封閉管理等。王東峰又表示，河北將嚴格環京「三道防線 」查控，嚴防疫情輸出，堅決當好首都政治「護城河」。

官媒重申抗疫工作原則：公開、透明、及時、準確

新華社轄下《新華每日電訊》6日刊登評論稱，河北省石家莊市5日終於召開了一場疫情防控工作新聞發布會，盡管一些久候多時的市民和網友覺得，短短十幾分鐘的發布會信息量比較有限，但與之前遲遲不發聲相比，畢竟邁出了信息公開的重要一步。但也不容否認，當地政府在信息公開上確實有待提升，尤其有關部門未能及時公佈確診人員的地區、活動軌跡等，未能滿足公眾的知情權。

文章引述中共總書記習近平的說話指，要完善疫情信息發布，依法做到公開、透明、及時、準確。當中又提到，在疫情暴發初期，有些地方信息發布遲緩，導致疫情失控。一場疫情發布會是否經過了精心籌備，是否只是走形式，質量高不高，領導幹部作風實不實，群眾一眼就能看透。文章最後提醒，入冬以來，防控形勢出現新變化，各地要高度警惕，嚴陣以待，一定不能「兩次掉進同一條河流」。

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責任編輯：陳建錫

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