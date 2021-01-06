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人民幣強勢步入「6.4」時代 人行打組合拳穩匯率

經濟脈搏 13:13 2021/01/06

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人民幣匯率近期漲勢如虹，進入「6.4」時代，中國監管層持續打出組合拳穩定匯率，包括提升匯率彈性，同時鼓勵資本流出並緩和流入等來穩定市場預期；人民銀行周二晚間又將境內企業境外放款的宏觀審慎調節係數由0.3上調至0.5，寄望資本雙向均衡流動。

境內企業境外放款的宏觀審慎調節係數上調

2021年首個交易日在岸人民幣兌美元大漲770個基點，創逾30個月新高，周二人民幣早盤繼續單邊強勢，一度大漲超300個基點，在岸、離岸人民幣雙雙重返6.4時代，但午後國有大行出手買入美元，人民幣匯率隨後有所回調

據人民銀行周一晚間通報，人行、國家外匯管理局決定將境内企業境外放款的宏觀審慎調節係數由0.3上調至0.5。人行稱，政策調整後，境内企業境外放款的上限相應提高，有利於滿足企業「走出去」的資金需求，也有利於擴大人民幣跨境使用，促進跨境資金雙向均衡流動。

市場人士指出，該政策更體現本幣優先思路，有利於推進人民幣國際化；但政策更多是監管層向市場釋放積極的「調控」態度，實際作用比較有限。當然監管層依舊是多措並舉，通過組合拳來穩定市場預期。

中國銀行研究院研究員王有鑫稱，該業務較為小眾，目前大部分企業境外放款額度並未完全用足，額度的上調更多是釋放信號意義。

希望人民幣雙向波動 糾正過於單邊走強

事實上，人行近期已出台一系列舉措，包括調降遠購風險準備金率至零，淡出中間價逆週期因子，去年12月中旬調降跨境融資宏觀審慎調節參數等，寄望通過市場和政策組合調節助力匯率發揮「穩定器」作用。

路透社引述交易員稱，最近人行搞這麼多動作，也是希望人民幣能雙向波動，對於過於單邊的走勢，需要及時糾偏。

中銀證券全球首席經濟學家管濤日前也撰文指出，如果不喜匯率過於波動，外匯政策無外乎是增加外匯儲備、擴大資本流出，抑或是限制資本流入。

他並預計2021年監管層大概率是繼續打出外匯組合拳，包括「增加匯率彈性+擴大資本流出+調控資本流入」。

另外，《證券時報》指，考慮到未來美元仍有望維持疲軟走勢，預計人民幣兌美元匯率會繼續走強。這一變化趨勢將考驗出口型企業的匯率風險把控能力，建議通過轉換訂單結算幣種類型、套期保值等方式鎖定匯率波動風險。同時，企業也需要抓住時機逢高結匯。

開年首日在岸人民幣勁升1%  續創逾30個月新高

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責任編輯：蒯宇澄

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