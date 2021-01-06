【新冠疫情】北京市約談疫情防控不到位企業 包括蔡瀾港式點心

北京昨日（5日）新增1宗新冠肺炎本土個案，官方指首都疫情得到初步控制，但防疫戰鬥遠未結束。北京市西城區昨日對不落實疫情防控要求的蔡瀾港式點心等企業進行行政告誡、責令停業整頓。

據《北京日報》，針對西單商圈部分商戶疫情防控措施落實不到位的問題，西城區市場監管局、區商務局、區城管執法局、西長安街街道辦事處對西單大悅城、君太百貨開展聯合約談，並將依據《北京市突发公共衛生事件應急條例》，對疫情防控措施落實不到位的行為開展進一步調查處理。對大悅城內不落實疫情防控要求的蔡瀾港式點心、魚小士、廖記棒棒雞3家企業進行行政告誡、責令停業整頓。

據悉，蔡瀾港式點心是2019年9月進軍北京市場，以「食神」蔡瀾的個人形象作加持，還融入了以蔡瀾個人漫畫形象為IP的多種元素，同時也有蔡瀾定製T恤、蔡瀾周邊玩具等零售產品等來加強品牌文化的延續，吸引不少年輕人來打卡。

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至於北京疫情方面，在昨日的記者會上，順義區常務副區長介紹，順義區已有28例新冠肺炎陽性病例，個別病例檢出陽性的時間超過14天。北京市政府新聞发言人介紹，當前，雖然首都疫情得到初步控制，但疫情形勢依然嚴峻覆雜，對疫情的戰鬥還遠未結束。

責任編輯：尹航

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