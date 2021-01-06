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老闆真好送智能健康坐墊？員工一起身就被捕獲

社會熱點 13:52 2021/01/06

分享：

公司送的禮物竟然是監控設備！內地有位女網友分享，指自己任職於科創公司，早前每位員工獲贈一個高科技坐墊，設有健康提示令同事們都覺得很貼心。直至人事部的職員一句玩笑，令網友意識到坐墊其實有監控功能，猶豫是否繼續使用。

爆料網民提到，該間科創公司位於浙江杭州，老闆於去年11月向員工派發福利，每人收到一個高科技坐墊。而老闆本來就是一個理工男，平時都會買些高科技產品回來，給同事們試玩。

同事們這次收到的坐墊可以檢查使用者的心跳、呼吸及坐姿是否正確，並適時提醒使用者。另外，如果使用者長時間坐著不動，或者坐姿不正確導致疲勞，坐墊也會發出提示，提醒用戶要活動一下。網民表示，由於坐墊功能貼心又可以保護健康，同事們都十分喜歡。

人事部同事一句話　令人「毛骨悚然」

不過，直到某天這個網民在茶水間遇上人事部同事，對方問「妳為什麼每天上午10點到10點半都不在座位上？偷薪水去了嗎？小心老闆扣妳獎金喔！」雖然該句說話有玩笑的性質，但也引起這個網民不安，她意識到原來坐墊蒐集的數據其實老闆都會收到，換言之坐墊是監控員工上班情況的工具。

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發文的網民認為，老闆可以看到的坐墊數據或許比自己看得到的更多，至少人事部已經知道他們什麼時候坐下，什麼時候站起來，每天會坐多久等等。

「真的，突然有種上班被扒光了的感覺，上班就像坐牢，時時刻刻都是被監控被監視的那種感覺，你們懂嗎。這種體驗真的很差。也不是有心要摸魚、要偷懶，但是誰上班能保證每一分一秒都是在認真工作的」，她又說，「傳說中的黑科技坐墊，以前還覺得蠻好的，現在看看感覺像個監視器，有點隔閡......」

老闆這樣回應質疑：只想收集健康數據

不少其他網友留言回應事件，指科技太發達也有壞處，令老闆更加無所不用其極地壓榨員工，而且坐墊取得的資料算是私隱的一部份，老闆明顯有錯。不過亦有人反駁，只要自己做好本份就不怕監控。

涉事公司則作出回應強調，文中提到的智能坐墊，為該公司研發中心正在研發的新產品，主要功能是監測使用者的健康狀況，目前該產品還處於研發階段，分發給員工使用的也是試驗品。讓員工使用該款坐墊的本意是為了收集更多的試驗數據，並非監控員工。所有採集到的數據都會嚴格保密，僅用於產品研發；所收集的數據也不會計入考核、考勤，也不會作為各項獎金發放的依據。

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責任編輯：鄧國強

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