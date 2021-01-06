【量子科技】量子安全SIM卡在內地推出 截聽通话將成歷史？

中國在量子科技上的進步一日千里，中國電信（0728）近日推出業內首款「量子安全通話SIM卡」，並在安徽試行商用。民眾毋須更換號碼，前往當地營業廳辦理申請即可使用。基於量子通訊在現階段幾乎不可能被破譯，其將能最大程度保障通話安全。

內媒報道，該款SIM卡稱為「量子密話」，插進手機後，民眾在每次撥打電話時，均可自由選擇「普通通話」或「量子安全通話」，而後者需要通話雙方的手機都支援該功能，並下載和開啟專用的「天翼量子安全通話」App。

報道進一步解釋量子通話的運作原理：

通話會隨機抽取芯片內的一個量子密鑰與後台建立連接、校驗身份信息，認證通過後，再另外實時生成一個新密鑰作為會話密鑰，認證密鑰與會話密鑰分離，用後廢棄。這樣一來，就可以實現從主叫方手機到被叫方手機間的端到端的加密，通話的語音信息即使被其他人獲取到也無法獲得真實內容。

報道又提到，其通話體驗與平常撥打電話沒有差別，也並未用到量子糾纏、量子隱形傳態等量子技術。如果沒有信號的話，量子安全通話手機也是無法進行通話的。只是，量子安全通話手機用戶可以選擇調用量子密鑰，來保護通話過程不被竊聽。

量子通訊為何不能破譯？

內媒曾解釋這個問題，以「A」、「B」代表通話雙方，「1」代表內容：「A要將1傳遞給B，但又不想在傳遞的過程中讓其他人知道『1』的存在，那麼A傳遞1之前先加上100變成101（加密），這樣即使在傳遞的過程中別人知道了，也不會知道具體表示的是甚麼，B在收到101之後會按照約定減去100變回『1』（解密）。」其中提到的「100」即量子密鑰是隨機的，本身不包含有效信息。

量子加密通訊有兩條傳輸通道，一條利用電磁波傳輸經典信息，一條傳遞糾纏粒子對信息。A和B首先需要對一次收到糾纏光子對進行信號處理，是通過一組隨機生成的偏振片，來測試得到一組數據。過程中，A和B相互把自己所用的偏振片組通過經典信息途徑傳遞給對方，這樣偏振片不相同的數據就會被丟棄，A和B就得到了一組完全相同的信息，並且只有它們自己知道的密鑰。

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責任編輯：陳建錫

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