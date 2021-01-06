【河北疫情】石家莊爆疫瀕臨封城 確診過百急全民檢測

河北新冠肺炎確診數字近日暴增，當局宣布全省立即進入防疫「戰時狀態」。石家莊市宣布，客運總站暫時停運，河北省境內多條高速公路也陸續禁止車輛通行。此外，石家莊正定機場上午已有多個航班取消。國家衛健委指，力爭3至4天完成全員核酸檢測。

河北新冠感染人數破百

河北省衛健委6日通報，河北5日新增20例本地新冠肺炎確診病例，石家莊市19例，邢台市1例，同時新增43例本地無症狀感染者，石家莊市41例，邢台市2例，河北省現有確診病例39例，尚在醫學觀察本地無症狀感染者78例。這意味著此輪本地疫情，河北新冠感染人數破百，達117人。

疫情來勢洶洶下，昨日石家莊市宣布開展全員核酸檢測，並對全市所有社區、農村實行閉環管控，迅速制定全市各類學校放假方案，嚴格控制聚集性活動，避免民眾扎堆聚集。石家莊目前人口大約有1,100萬。

在進出省的交通方面，河北境內已有多條高速公路，包括：京港澳高速公路、京昆高速公路、首都環線高速公路等，已於6日上午開始禁止車輛上道，並勸返路上車輛。

緊鄰河北 北京嚴格入京人員防控

截至6日9時45分，石家莊正定機場當日已取消（不含提前取消）進港航班31架次，取消率29%，已取消出港航班33架次，取消率30%。整體進出港航班取消量是前一天的4倍。

面對河北省新冠疫情再起，被河北包圍的北京市也高度警惕。北京委書記蔡奇已要求，嚴格入京人員、貨物高等級防控。中高風險地區人員非必要不進京，並提醒北京市民近期非必要不前往中高風險地區。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發亦表示，河北疫情應可控制住，不過從技術層面而言，仍要進行非常細緻的流行病學調查。

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責任編輯：游昊雲、尹航

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