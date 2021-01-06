新榮耀傳與高通恢復合作 下代手機採用驍龍5G芯片

榮耀與華為分家後，盛傳已恢復和芯片製造商高通（Qualcomm）的合作。內媒消息指，榮耀正推進5G手機研發，市場預料其今年第3季將推出搭載高通驍龍（Snapdragon）芯片的智能手機。榮耀本月12日將發布V40系列新機，估計最貴的型號料採用高通芯片。

《中國證券報》從供應商取得獨家消息指，榮耀與高通的合作正在進行中，由於榮耀終端公司不在美國實體清單內，所以與美國供應鏈企業的合作，不需要通過華府審批。這意味著，今後榮耀可以使用驍龍5G芯片，打造基於高通平台的新機。報道又引述業內人士指，其去年底從榮耀獲悉，他們正在與高通洽談合作，進展還是很順利，但新手機沒那麼快推出，應該還是開案研發階段。

事實上，在去年12月初高通驍龍888發布會的會後採訪中，高通總裁安蒙（Cristiano Amon）被問及是否和榮耀之間會有合作時，就曾明確表態：「對於市場上出現一個新的參加者，高通是非常高興的，能給市場帶來更多消費的潛力，消費者也會喜歡。我很喜歡中國手機市場的活力，也希望榮耀能帶來更多的好產品。但現在一切都剛剛開始，我們之間也會展開對話。」

榮耀將發布新機，料採用 驍龍888芯片

榮耀的V40系列新機發布在即，綜合內媒取得的消息，該系列依舊為3款細分型號，目前已在京東商城提前上架，包括V40、V40 Pro、V40 Pro+三款機型。V40、V40 Pro搭載聯發科的天璣1000+芯片，最貴的「真旗艦」版本V40 Pro+可能在3月左右才開售，料使用被形為中國特供版的驍龍888芯片，該芯片的效能比高通上代驍龍865，在CPU方面提升25% ，GPU方面提升35%。

此外，V40系統採用6.72英寸FHD+雙挖孔飛瀑屏，支持120Hz刷新率和300Hz屏幕採樣率，支援最高66W快充，45W無線快充。

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責任編輯：陳建錫

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