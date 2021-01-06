經濟學人智庫：中國復甦勢頭將減弱 政策傾向收緊

經濟學人智庫最新發表報告預期，2021年中國GDP的強勁復甦將會淡化國內經濟面臨的一些挑戰，但隨後的增長勢頭將會減弱，而這將會反映在新冠病毒疫情對就業及收入的持續影響；貨幣及財政政策傾向緊縮；以及地緣政治緊張對投資者信心的影響。

指中國疫苗面臨交付不足風險

經濟學人智庫預期，中國將在2021年成為首批開始大規模分配新冠疫苗的國家之一，除了有利本國的人民外，中國冀通過開發疫苗以重建其因疫情而受到打擊的國際聲譽，尤其希望通過疫苗的分配鞏固其與發展中國家的聯繫，而這些國家是中國及以美國為首的西方國家爭奪影響力之地。

報告指出，去年10月中國加入了由世界衛生組織領導的疫苗全球獲取機制（COVAX），但因物流上的挑戰，中國有可能面對過分承諾和交付不足的風險。

在房地產方面，報告指，緊縮的貨幣政策及針對房地產商的新風險評級系統將會對今年的房地產市場帶來震盪，當中三、四線市場最為脆弱。隨著中國和世界經濟正常化，今年內地貨幣政策將趨緊，市場利率上升將增加房地產投資者的融資成本，抑制市場投機活動。

報告稱，去年8月內地提出針對房地產企業「三道紅線」的融資監管新規，令大型房地產商控制債務水平的壓力增大。從中國最大房企恆大集團受到的壓力證明，新規將促使開發商減價出售庫存或減少買地以避免現金流出現問題。

至於2022年政治局常委換屆前後內地的政治情況，亦是經濟學人智庫今年的關注點。

世界銀行料中國今年經濟增7.9%

另一方面，世界銀行預估，中國GDP在2020年達到2%之後，2021年有望增長7.9%。

世界銀行預測2021年全球經濟增長率為4.0％，比2020年6月的預測值下調了0.2個百分點。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道