A股過萬億成交再破頂 3大指數已連升5個交易日

內地股市承接上日升勢高開後曾倒跌，但午後三大指數回暖收高，交易量同走高。滬指今創2018年1月來新高，深成指以及有「納指中國版」之稱的創業板指數，更創2015年6月來新高，三大指數連升5個交易日。

值得注意，兩市成交連續三日突破萬億元（人民幣，下同）大關，達1.17萬億。北向資金凈流入2.36億元，滬股通凈流入18.69億元，深股通凈流出16.33億元。

截止收盤，滬指收報3550.88點，升0.63%；深證成指收報15187.61點，升0.26%；創業板指收報3115.09點，升0.55%。 從盤面上看，造紙、水泥、國防軍工板塊漲幅居前，半導體、養殖業板塊跌幅居前。

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分析料春季騷動行情已開啟

徽商期貨研究所金融品高級分析師仝曉燕分析，當前可認為春季騷動行情已經開啟，滬指3500點上方的每次調整都可視為一次買入動作。但目前指數短期上漲過快，滬指可能會在3500點附近反覆震蕩，蓄勢調整。操作上不建議追高，以逢低做多為主要思路。

至於A股在2021年的走勢，仝曉燕認為，由於2021年國內經濟基本面前高後低可能性大，因此預計A股會先揚後抑，2021年A股驅動邏輯會從2020年的基建周期驅動轉向全球經濟復甦周期驅動，周期、消費和科技板塊中的新能源、電子，預計會是市場主要佈局方向。

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責任編輯：游昊雲

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