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【河北疫情】北京內部會議錄音流出  河北疫爆真相曝光（組圖，有片）

社會熱點 17:33 2021/01/06

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新冠肺炎河北疫情急轉直下，新一波確診病例已逾百，重災區石家莊市瀕臨半封城狀況。這一波疫情從何以來、是否正撲向首都，引起外界憂慮。北京住建委周二晚通報防疫部署的內部會議錄音流出，曝光了河北疫情許多細節；官方稱新波疫情從俄羅斯傳入、病例集中在農村地區，河北與北京龐大的跨區人流、物流正嚴峻地威脅首都安全。

互聯網流傳的北京住建委內部會議錄音中，官員指河北這一波疫情與北京此前的個案無關，因為河北疫情是來自俄羅斯，如何傳入有待進一步查清楚；而北京疫情則相信是由印尼或東南亞地區傳入。

【河北疫情】石家莊爆疫瀕臨封城 確診過百急全民檢測

【河北疫情】全省一日急增20宗 官媒暗批地方隱瞞？

但官員指出，河北今波疫情主要集中在農村地區，例如邢台等等，但疫症傳到北京的風險高，令北京防疫形勢極為嚴峻。

內部會議：疫情從俄羅斯傳來

他解釋，目前在北京活動的人有三份之一來自河北，北京貨物有六份之一來自河北；這令新冠疫情蔓延北京的可能性放大。

這段錄音的許多內容，與中國官方及專家此前的零星通報高度吻合；其中，1月5日中國疾控中心副主任馮子健曾稱，石家莊新冠疫情病毒是境外輸入病毒，很可能是歐洲輸入病毒，只是他當時沒指明是俄羅斯。

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而河北省衛健委截至周三（6日）通報數據，本月2日至5日河北累計新增新冠感染者117例；而澎湃新聞網梳理官方數據發現，此次疫情主要涉及石家莊市、邢台市的6個村莊、即主要來自農村地區；其中39例確診病例中，34例來自這6個村莊，佔比87%。

這6個村莊中，5個在石家莊市藁城區，按目前確診病例人數排序，分別是小果莊村（18例）、南橋寨村（9例）、劉家佐村（4例）、東橋寨村（1例）、北橋寨村（1例）；此外，邢台市南宮市吳村鄉甘狼冢村還有1例確診病例。

「北京保衛戰」打響　河北車不準入首都？

河北此輪疫情中的首例確診病例即來自石家莊市藁城區小果莊村，其於1月2日淩晨自行就診後確診。

【河北疫情】擔心封城？石家莊市民囤食物 超市爆搶購潮（組圖，有片）

河北新冠疫情不妙　石家莊等3地進入戰時狀態

河北宣布進入緊急狀態，北京市當局隨之於5日宣布入境北京人員實施14+7隔離管理，如果一架入境航班人員、物品或環境被查出陽性，或者隔離14天之後被測出陽性，同班所有入境人員除集中隔離14日外，還得再增加7日隔離，具體隔離或採取與外界隔絕的居家隔離，或繼續集中隔離。

另外，從中國國內其他城市入境人員，自入境日起滿21天才能進入北京。

網友發佈的視頻顯示，所有河北石家莊車牌的車輛都被堵在北京外面，要求他們繞道唐山，不准許路過北京，更不准進入北京（見以下短片）。

責任編輯：鄧國強

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