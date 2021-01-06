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華春瑩稱美國正一江湖大盜　回應8大APP被封殺

國情動向 19:25 2021/01/06

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中美關係似未在美國政府換屆前改善，總統特朗普簽署行政命令，封殺支付寶、騰訊QQ、微信支付等8個中國企業營運的應用軟件（APP）。中國外交部發言人華春瑩回應時，重申美國這些舉動是濫用國家力量，並以「黑客帝國」、「江湖大盜」等詞語，批評和揶揄美方。

美國總統特朗普於當地時間1月5日簽署新行政命令，禁止美國人與8個中國應用軟件交易，包括支付寶、CamScanner、QQ錢包、SHAREit、騰訊QQ、VMate、微信支付及WPS Office等。

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華春瑩周三在例行記者會答問表示，美方這些舉動是泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓外國企業的霸凌、霸道、霸權行為的又一個例證，損人不利己。

華：美是地球上最大「黑客帝國」

華春瑩指出，「有關措施當然會對中國相關企業產生一些影響，但是更重要的是，這可能損害美國消費者的利益和美國的利益。美國相關做法也給世人提供了很生動的教材，告訴大家美國雖然嘴上講著自由市場經濟和公平競爭，但它卻是怎麼做的？」華春瑩並稱：

我們也注意到美方聲稱禁止支付寶和微信支付等的理由，是保護美國公民的隱私和數據安全，但大家都知道，美方其實一直是地球上最大的「黑客帝國」，運用其強大的技術能力，無孔不入、無處不在地監控著本國的人民，監聽世界各國人民，竊取數據，包括其盟友也無一倖免。美方的手段包括脅迫一些電信運營商，再比如說「髒盒」、「稜鏡門」、還有「怒角計劃」等，這些都已經看得非常清楚了。

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華春瑩形容，「美方一邊做著無差別的監控和竊密這樣的事情，另一方面毫無根據地去指責其他國家，這就好比一個江湖大盜，一邊肆無忌憚的行竊，另一邊卻在嚷嚷著要保護自己免於被盜，這是多麼的虛偽和可笑」。

華春瑩強調，科學技術的發展應該是一種向善的力量。它應該服務於全人類的進步和福祉，而不是以意識形態來劃線，更不能成為政治操縱的工具。她又說，

美方對中國比較領先的科學技術草木皆兵，不惜將科技本身武器化和意識形態化，我想這一方面可能是美方內心的一種反應，另一方面也顯示了現在美國極度不自信，我們敦促美方要切實尊重市場經濟和公平競爭的原則，遵守國際經貿規則，為包括中國企業在內的各國企業，在美國的投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，中方也當然將採取必要措施來維護中國企業的正當合法的權益。

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責任編輯：鄧國強

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