內地外賣員猝死 餓了麼指非僱傭關係：人道提供2千元

內地再有打工仔猝死悲歌。外賣平台「餓了麼」一名騎手，上月配送日內第34單外賣途中猝死，家屬追工傷保險責任時，卻獲「餓了麼」告知死者與平台非僱傭關係，只能給2000元（人民幣，下同）的人道主義費用。

有內地網民認為，平台事先已經把所有的責任都規避了，亦有人稱「再一次見識資本的冷血」。另有網民提到稍早拼多多年輕女員工猝死，慨嘆多少人以健康甚至命換錢。

23歲女員工猝死 拼多多「底層人拿命換錢」論被央視批

網民批資本冷血 規避責任

內地「紅星新聞」報道，43歲外賣騎手韓某偉，上月21日如常騎著標有「餓了麼」商標尾箱的電動車上，打開手機「蜂鳥眾包」App開始接單配送。當天他在配送了33單外賣後，倒在第34單外賣配送途中。據北京市公安局朝陽分局出具的死亡證明書和調查結論顯示，警方經過現場勘察和屍體檢驗，得出韓男猝死的結論。

據韓男的妻子稱，她與丈夫是山西洪洞人，去年到北京謀生。她表示，丈夫身體一直很好，平時也沒有吃藥，惟稱「沒做過全面的體檢，但去年3月選擇做外賣員時，他有專門去辦理過健康證，都是符合標準」。

死者的弟弟認為，兄長在工作時發生的意外，應該是工傷，家屬曾試圖聯繫餓了麼平台，希望得到理賠，但對方告訴他們，死者與平台並非僱傭關係，只能給2000元的人道主義費用，其他的以保險公司的理賠為主。

「保險那邊我們也申請了，猝死只獲賠3萬元。」據了解，韓男曾為自己在太平洋保險投保一份1.06元的旅行人身意外傷害險。

平台註冊提示：不存在任何勞動/僱傭關係

「紅星新聞」記者日前以韓男家屬身份，聯繫餓了麼平台一名工作人員。對方明確表示，韓男與平台沒有任何關係，他們只願給予家屬2000元的人道主義費用，並稱任何一個自然人都可以註冊使用「蜂鳥眾包」App，註冊時平台都有相關提示，若不能接受可不再註冊，一旦接受則表示認可平台的相關約定。工作人員還表示，騎手在選擇從事這一職業時，應對自身的情況做一個風險評估，相反則視為接受這一風險。

「蜂鳥眾包」是餓了麼旗下的配送平台。據報，在註冊成為該平台騎手前，用戶須閱讀3個相關的協議和承諾書。其中一項特別提示，明確蜂鳥眾包僅提供信息撮合服務，用戶與蜂鳥眾包不存在任何形式的勞動/僱傭關係。

據了解，內地曾有多宗類似韓男送餐途中猝死的事件，多數因與平台無勞動關係而未獲得賠償。有內地律師表示，在目前情況下，需有關部門在司法上明確騎手類網約工與用工平台之間的勞動關係定位，將騎手的保障問題納入立法計劃。

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責任編輯：林佩怡

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