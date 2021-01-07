▲ 美國國會流血暴動 中國官媒：撐香港「民主示威」吧？（多圖）

美國國會遭親特朗普示威者攻陷破壞，更與警員爆發流血衝突，一名女示威者遭警員射殺，另外多人受傷或被補。美國國會門戶受到衝擊、議事廳受到佔領場面似曾相識，《中國日報》高層在社交媒體留言，批評美國在香港出現類似場面時，就表示支持「民主示威」，並不合邏輯。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

大批支持特朗普美國民眾響應特朗普號召，周三（6日）在美國首都華盛頓大規模示威，干擾美國國會確認總統大選選舉人票過程。示威者與警察爆發衝突，不少人更爬牆闖入國會山莊，並向國會內議事廳等禁區範圍發起衝擊，民主黨眾議院議長佩洛西辦公室亦遭佔領。

▼ 點擊圖片放大 +2

示威者衝擊議事大門時，裏面警衛移動傢俬嘗試封擋，並拔槍對準門外示威者，但議事廳之後還是被攻陷。示威者走到主席台上拍照，有的人還造型古怪，像參加嘉年華一樣打扮佔領國會。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

國會內另一處禁區受到衝擊時更發生血案。社交媒體片段顯示，多名示威者破壞一度門，打爛門上玻璃窗嘗試闖入時，遭警員從內拔槍阻嚇，但一名女子未有停手，反而嘗試從窗爬入。結果一聲槍響，女子應聲倒地，頸部血流如注，該名女子隨後證實死亡。

▼ 點擊圖片放大

美國國會流血暴動，歐洲多國出聲譴責。美國共和黨籍前總統小布殊不點名狠批，「部分政治領袖」不負責任，將美國變成「香蕉共和國」（banana republic，一般指政局不穩的拉丁美洲小國）。

英文《中國日報》（China Daily）歐盟分社社長陳衛華在Twitter留言：

「好比喻：這就是親特朗普暴徒。但當香港暴徒闖入立法會大樓，破壞一切，投擲氣油彈，摧毀地鐵站，癱瘓機場客運樓時，你們（美國）就讚揚他們的『民主示威者』。沒有邏輯。」

拜登難越「特朗普陷阱」？ 學者列中美3種可能走向

中歐投資協定真正意義：習給了拜登下馬威

【中美2021】中國2：0拜登 歐洲也少理美國統戰

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒