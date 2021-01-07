【河北疫情】河北疫爆急升級 單日急飆120人染新冠肺炎

▲ 河北昨增51宗本地個案 石家莊3官員防疫不力被問責

河北省新冠肺炎疫情本地個案急增。國家衛健委今公布，內地昨增63宗確診病例，其中52宗為本地個案，除了1宗來自遼寧，餘下51宗均為河北報告，當中有10人在確診前曾參加婚宴。石家莊市藁城區副區長馮志強等3人，因疫情防控不力被問責。

另據河北衛健委通報，河北疫情集中在石家莊市，河北新增的51宗本地病例中，石家莊市報告50宗，邢台市報告1宗；同時新增69宗本地無症狀感染者，其中石家莊市報告67宗，邢台市報告2宗。若計算無症狀感染者，河北單日合計新增120人染疫。其中石家莊市新增的患者中，有10人曾參加或舉辦婚宴，部分患者疑曾經出席同一婚宴。

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石家莊市藁城區劉家佐村一名核酸檢測陽性的村民日前失控外出就醫，該市對防疫不力的官員問責。市紀委監委消息，藁城區政府副區長、區應急指揮部副指揮長馮志強，因安排部署不到位，督促檢查不力，對此負主要領導責任，給予黨內警告處分。

石家莊3官員防疫不力被問責

藁城區增村鎮行政綜合服務中心主任、劉家佐村包村幹部聶瀟男，在組織安排劉家佐村人員封閉管理過程中，落實疫情防控要求不到位，對此負直接責任，給予黨內嚴重警告處分。劉家佐村黨支部書記孫國輝，落實疫情防控工作要求不細緻、不到位，採取措施不及時，對個別外出村民行踪不掌握，對此負直接責任，給予黨內嚴重警告處分。

責任編輯：游昊雲

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