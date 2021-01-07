石家莊半封城？火車站暫停進站乘車 山西多地勸返河北車輛

河北省新冠肺炎疫情持續，昨日再新增51宗本土確診個案，疫情聚集的石家莊市瀕臨封城，火車站暫停乘客乘車，而河北鄰省山西收緊交通管控，多地在高速路入口設置檢疫點並對河北籍車輛實施勸返。

央視新聞報道，1月6日起，石家莊對火車站實行臨時性嚴防嚴控措施，所有乘客一律暫停進站乘車。

河北石家莊客運總站早先宣布暫時停運，1月6日至16日所有網購車票將會退票。高速公路部門亦發通知，指因疫情防控，河北多條高速封閉、禁止上道、勸返車輛。涉及高速公路包括石家莊繞城高速石太段、邢汾高速及京港澳高速石安段等。

臨近河北的北京、山西都加強管控。其中北京要求上月10日曾到石家莊、邢台的人員主動報告配合排查，又會加強京冀進京通道管控。

根據微信公號「880山西交通廣播」消息，河北進入山西所有高速的入省口對河北等疫情高危地區的過境車輛進行嚴格的測溫和登記，並根據防控需要對部分河北車輛進行勸返。

航班方面，內媒報道，多家航空公司取消石家莊機場航班。目前，石家莊機場運行平穩有序。

河北5日內新增234例感染者

河北5日內新增234例感染者，截止昨日，有本地確診病例90例，無症狀感染者144例。現有病例集中在石家莊藁城區和邢台南宮市。

石家莊市、邢台市已展開全員強制核酸檢測，試圖阻斷傳播，預計將檢測超過1800萬人。

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責任編輯：蒯宇澄

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